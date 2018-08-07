赴港上市滿一年 廣州農商行欲回歸A股 股價飆漲後打回原形

廣州農商行 (1551-HK) 登陸 H 股一年之後，選擇回歸 A 股，據該行披露的回 A 計畫顯示，擬登陸深交所發行不超過 15.97 億股，約占發行完成後總股本的 14%。此外，該行還推出規模百億元的境外優先股發行計畫。

據廣州農商行公告顯示，該行 H 股上市後，為進一步拓寬資本補充管道，完善公司治理結構，提升核心競爭力，打造境內外融資平台，實現股東所持股票的流動性，該行擬申請首次公開發行 A 股並上市。

廣州農商行一年前以每股港幣 5.10 元在港交所掛牌上市後，股價表現並不理想。自從發佈回歸 A 股計畫後，該行股價從 7 月 20 日的港幣 4.6 元上漲至 7 月 27 日的港幣 5.4 元，漲幅 17.4% 左右。今日 (8 月 7 日) 打回原形，截至收盤前報港幣 4.63 元，跌 3.34%。

圖：新浪財經

資料顯示，廣州農商行 2017 年不良貸款率較年初下降 0.3 個百分點至 1.51%，總體來看，該行的不良率在農商行中處於較低水準。

廣州農商行在近日的董事會會議上還通過了有關境外優先股的發行計畫。按照這一計畫，該行擬非公開發行總規模不超過 1 億股的境外優先股，募資總額不超過人民幣 100 億元，以補充其他一級資本。該行 3 月完成才發行的人民幣 100 億元二級資本債。

截至 2017 年年底，廣州農商行核心一級資本充足率、一級資本充足率、資本充足率分別為 10.69%、10.72%、12%，其中前兩個指標均較年初上升約 0.8 個百分點，資本充足率則較年初略有下滑。

