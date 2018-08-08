傳金管局施壓 花旗率先調升抵押貸款利率 誘他行跟進

市傳香港金管局正施壓香港銀行業上調抵押貸款利率，花旗香港率先宣布調升抵押貸款利率，最優惠利率 (P) 及 H 按的封頂水平調升 0.1%，分別加至 2.25% 及 2.35%。截至昨 (7) 日晚間，其他銀行仍按兵不動。

香港花旗銀行昨 (7) 日宣布，以最優惠利率 (Prime) 為基準的抵押貸款年利率，由 P 減 3.1% 調升至 P 減 3%，即實際利率由 2.15% 加至 2.25%。以香港銀行同業拆款利率 (Hibor) 為基準的抵押貸款利率，封頂水平則由 P 減 3% 加至 P 減 2.9%，即實際年利率由 2.25% 加至 2.35%。調整只限於抵押貸款客戶，即日起生效。

若按照新的抵押貸款利率，民眾貸款港幣 100 萬元，還款期 25 年計算，P 按加息後每月還款金額增加港幣 49 元，H 按每月還款金額則增加港幣 50 元。

若以現時成交量最多的港幣 500 萬元物業為例，採取 H 按、首期 2 成及還款期 25 年計算，實際利率由 2.25% 增加 2.355，每月供款由港幣 17445 元增至 17644 元，即每月還款金額增加港幣 199 元。

若以 P 按計算，實際利率由 2.15% 增至 2.25%，每月供款則由港幣 17248 元增至 17445 元，每月還款金額將增加港幣 197 元。換言之，在新按息下，如以 H 按封頂位計算，使用 P 按會相對優惠。

花旗香港解釋，這次調整抵押貸款利率是因要平衡資金成本上升的壓力，提升銀行風險管理。不過，來自多方消息指出，這次花旗加抵押貸款利率是受到金管局的施壓，故其他銀行都會陸續跟進。

業界人士透露，這次金管局施壓，態度較以往強硬，近乎命令式，銀行惟有配合，且似已有鋪排，繼花旗後，料大行也快將上調抵押貸款利率，其他中小行亦會跟隨。並指由於該局示意銀行着量上調抵押貸款利率 10 點子，故實際對新做客戶影響不大。

對此，金管局不作評論，強調貸款利率是銀行的商業決定，並再次提醒民眾，隨著美息上升，港息將跟隨向上，須小心管理利率和市場風險。

花旗上調按息後，其他銀行截至昨晚仍按兵不動。滙豐、中銀香港 (2388-HK)、恒生銀行 (0011-HK)、東亞銀行 (0023-HK) 均表示，會視市場情況適時修訂。

中原按揭董事總經理王美鳳估計，花旗選擇在此時上調抵押貸款利率，主要預備 9 月份 Hibor 可能抽升，及有見近日定期存款利率上調後，資金成本增加。

事實上，今年來 Hibor 上升，港銀紛推出定存優惠，現時大部分銀行的最高港元定存利率都達到 2% 水平。花旗剛在上週公布把 2% 港元定存優惠延續至 8 月底，匯豐、恒生 (0011-HK) 及中銀香港 (2388-HK) 等大行的定存年利率比花旗更高。

華僑永亨銀行經濟師李若凡接受香港《文匯報》訪問時表示，銀行調升抵押貸款利率影響不大，主因上調幅度不大，加上市場預期日後升息的步伐都不會太快，未來亦視乎香港是否真的踏入升息周期等。若美國聯準會 (Fed) 如市場預期 9 月、12 月再升息 1 次或 2 次，料香港 9 月亦有機會跟隨升息，但相信 12 月跟隨美國升息的機會更大。