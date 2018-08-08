〈特斯拉炒私有化〉特斯拉「天花板」已近 暴跌可能大 不只空軍受創 遠價外買權投資人也吐血

特斯拉 (TSLA-US) 在週二 (7 日) 因應私有化消息而大漲 11% 之後，市場人士表示，特斯拉未來上漲空間恐怕已是相對有限，而如果特斯拉私有化交易很快實現，那麼確實可能會有一些到收購價 420 美元之間的價差套利，但如果交易不成，就會出現巨大下行風險。

週二 (7 日) 特斯拉收盤價為每股 379.57 美元，對比馬斯克聲稱的私有化收購價每股 420 美元，事實上目前特斯拉股價距離「天花板」420 美元，差距僅只有 9.5%。

《Barron’s》報導，一位不具名的投資人表示，倘若特斯拉私有化的資金真實到位，那麼股權收購範圍估計將落在每股 380 美元至 400 美元區間，如果特斯拉能承諾收購資金充足，且一些大型投資者也同意持有特斯拉私有化股權，其股價或可達到 400 美元以上。

另一位有「公開收購套利」經驗的投資人則指出，若以馬斯克宣布的 420 美元估算，套利價差其實可能就在 10%，也就是特斯拉現在的股價水位。

這表示，如果未來劇本按照馬斯克的說法走，那麼也只會有溫和上漲 10% 之空間，但如果這一切落空，下行風險則不容小覷，因一週前特斯拉股價還不到每股 300 美元。

私有化特斯拉的交易恐怕是前所未有，除了規模龐大，特斯拉也欠缺一般支撐企業走向私有化應有的獲利。若以每股 420 美元計算，特斯拉市值將達 710 億美元，目前該公司債務淨額約 90 億美元。

馬斯克目前持有特斯拉股權約 20%，這可以降低融資需求 (包括股權和債務) 至 570 億美元。如果擁有 9% 股權的富達投資 (Fidelity Investments)、擁有 8% 股權的 T. Rowe Price Group 等大股東同意馬斯克的想法，那麼私有化所需的收購金額還可以再下降。

馬斯克爾後補充，他希望能再更縝密地規劃收購方式與結構，好讓股東可以選擇是以每股 420 美元現金，或者是繼續持有特斯拉股權。

讓公眾流通持股人轉變成私人公司股東，這對一家欲私有化的上市公司來說並不是尋常的事，因為在私有化的案例上，一般公司派會讓大眾投資人拿現金走人。例如，戴爾電腦 (Dell)2013 年下市時，諸如 Carl Icahn 等大股東即希望執行長 Michael Dell 開放大眾投資者參與交易，但 Dell 拒絕了。

今年上半年，特斯拉虧損 14 億美元，較去年同期虧損的 6.67 億美元還多，但該公司預計今年下半年可轉獲利。

分析師估計，特斯拉今年稅前息前折舊前攤銷前利潤 (EBITDA) 獲利 12 億美元，明年可超過 30 億美元，但對於馬斯克設想的交易來說，這樣的 EBITDA 獲利表現不是很大的支持力，而且 2019 年的估值，是建立在今年預估財務表現能改善的前提之上。

雖然此前《金融時報》報導，沙烏地阿拉伯主權財富基金買下特斯拉 20 億美元股權，應可助此馬斯克的私有化收購案一臂之力，但考量到風險巨大，很難想像會有大型銀行肯匆促為特斯拉的私有化提供融資。

私募股權公司可能會願意參與，但一派市場人士質疑，特斯拉又欠缺私募股權公司想看到的正常獲利表現，所以馬斯克信誓旦旦的私有化資金到底從何而來？

接下來幾天，特斯拉股價恐怕將非常波動，因為按風險報酬比率來看，特斯拉並不太樂觀。

此外，在特斯拉股價大漲、馬斯克橫掃空軍之際，事實上持有特斯拉遠期價外買權的投資人，也是口吐白沫，例如持有特斯拉到期日在 2020 年 1 月履約價在 700 美元買權的投資人，倘若特斯拉真以 420 美元走向私有化，就永遠不可能漲到 700 美元，而這份期權就一點意義也沒有。

如下圖所示，持有遠期價外買權的投資人們，馬斯克一篇推特貼文就讓他們價值腰斬：