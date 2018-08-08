哪來的錢？馬斯克驚爆有意買下公司 特斯拉已證實 股價飆漲11%

特斯拉 (TSLA-US) 執行長馬斯克 (Elon Musk) 週二又有嚇死投資者之舉，他在推特上透露自己有意將特斯拉私有化。

此舉將移除大眾對特斯拉一直消耗現金與難以達成生產目標的焦點，也表明馬斯克覺得上市公司大綁手綁腳，寧可照自己意願管理公司。

馬斯克在推文提到，「首先，這尚未定案，但這麼做的理由就是為了打造一個讓特斯拉可以運作更佳的環境。」

馬斯克表示，特斯拉股價受到大幅波動加上賣空者的無情批評，這是讓員工分心的主要原因，上市讓大量的人有動機攻擊公司。特斯拉是空單最多的美國上市公司。

上市也使得特斯拉必須定期公開財報，給特斯拉施加「巨大壓力，必須做出對當季適合的決策，但卻不一定是長期適合的決策。」

他也推文補充，這個私有化計畫「已經得到確認，目前這項決議尚不確定的唯一原因是還欠缺股東投票。」

馬斯克就私有化一事致信員工，提到「像特斯拉這樣具有長期前瞻性使命的公司更應如此，SpaceX 就是個完美例子，因為 SpaceX 是私有化公司，所以在操作上更有效率。待日後特斯拉的成長放緩並更可預期時，再重回公開市場是比較合理的做法。」

特斯拉股價週二因此飆漲近 11%，成交量異常強勁，以特斯拉平均每日成交量 885 萬股來說，週二成交量是 3 倍以上達 2980 萬股。在馬斯克提到私有化之前，特斯拉股價已經因報導稱沙烏地阿拉伯主權財富基金持有特斯拉 3%-5% 股權而上漲，以市值來說，該股權價值 19 億美元至 32 億美元。

這一切始於週二下午 1 點的一則推文，「我考慮用每股 420 美元將特斯拉私有化，資金已取得。」

但馬斯克所說的計畫沒有提到總額約需 710 億美元的資金來源。以目前市值來說，特斯拉約值 640 億美元。

CFRA 分析師 Efraim Levy 週二表示，「我們對他聲稱已取得資金這事感到訝異，就算金融時報報導沙國公共投資基金在特斯拉內有股權。」

有些人質疑馬斯克這樣揭露其意圖的正統性，甚至有違法之虞，但目前美國證券交易委員會 (SEC) 拒絕針對此事發表評論。