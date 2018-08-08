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〈特斯拉炒私有化〉新題材「私有化」？特斯拉空軍再遭重創 帳面虧30億美元

一架B-17F在WW2遭襲後失去左翼。圖：美國空軍
一架B-17F在WW2遭襲後失去左翼。圖：美國空軍

馬斯克推特發文透露有意私有化公司後，放空特斯拉 (TSLA-US) 的空軍們週二 (7 日) 單日帳面虧損近 15 億美元

金融科技和分析公司 S3 Partners LLC 週二 (7 日) 稍晚報告指出，特斯拉賣空者「肋骨又受重擊」，他們的持倉部位「恐怕會冒煙」。

根據 S3 Partners，放空特斯拉的投資人 8 月以來虧損已達 30 億美元，今年迄今則累積帳面虧損 32 億美元，若自 2016 年以來計算，虧損達 66 億美元

S3 Partners 表示，特斯拉目前的空單餘額高達 128 億美元，全球僅次於阿里巴巴集團 (BABA-US)。

即使上週以來特斯拉股價漲幅近 30%，但根據 S3 Partners，事實上特斯拉空單沒有「明顯」減少，僅減少 31.6 萬股或不到 1%。「即使 8 月帳面又再虧 15 億美元，但空軍還是會維持其部位和信念，倘若馬斯克真的用每股 420 美元私有化特斯拉，我們可能真的會看到特斯拉股票出現軋空，屆時賣空者恐怕會欲哭無淚。」

S3 Partners 指出，如果市場相信，馬斯克的資金真的到位了，而且私有化的可能性很高，那「我們應該會看到大規模空頭回補，短期內推升特斯拉股價，因為空頭會搶在 420 元以下趕緊平倉。」

原本馬斯克的推特被當作一則笑話，因為先前愚人節他也發過特斯拉破產的笑話，而且有些人認為「420」這個數字是大麻的代號，所以馬斯克暗喻這是嗑藥後的笑話。然而，馬斯克後來致信全體員工並張貼於特斯拉官網上，解釋了私有化這個想法，顯然一切有備而來。

倘若馬斯克真如願每股 420 美元買下特斯拉，這筆交易的規模不含債務約價值 720 億美元，將打敗過往所有私有化交易，成為史上最大規模私有化交易。

特斯拉以週二 (7 日) 收盤價估算，市值約 620 億美元，該公司約揹負債務 100 億美元

收購特斯拉的規模將遠遠超過目前槓桿收購金額的紀錄冠軍，即 2007 年以 320 億美元買下電力公用事業公司 TXU Corp 的交易，該公司爾後重新命名為 Energy Future Holdings Corp，但在 2014 年聲請第 11 章破產保護。

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