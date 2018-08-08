重新設計後 snapchat用戶數再度惡化 這次要怪誰？

相比第一季歷史最低的日活用戶增速，社交應用 Snapchat 第二季的用戶情況進一步惡化。

Snapchat 周二盤後發布的 2018 年第二季財報顯示，DAU 第二季減少 300 萬，這也是 Snapchat 成立以來首個季度用戶環比減損。

Snapchat 將用戶流失歸因在年初發布的新設計上，新設計一直頗受爭議。另外，代碼泄露的緋聞還沒完全消除。

好在用戶流失暫未導致公司業績下滑，盤後股價上漲。儘管日活數據不盡人意，但沙烏地阿拉伯王子在財報發布後就宣布了對 Snapchat 的投資。

日活首次流失

最新財報顯示，Snapchat 第二季營收 2.62 億美元，超過預期值 2.5 億美元，較 2017 年第二季的 1.82 億美元年增率增 44%。

利潤方面，第二季 Snapchat 凈虧損為 3.53 億美元，優於於去年同期的凈虧損 4.43 億美元，虧損縮窄。第二季 EBITDA 為 - 1.69 億美元，較去年同期的 - 1.94 億美元有所好轉。

另外，第二季 ARPU 值為 1.4 美元，較去年同期的 1.05 美元增加 34%。

第二季公司燒錢也更厲害，消耗現金流 2.34 億美元，多於去年同期的 2.29 億美元。

（來源：Zerohedge）

第二季，Snapchat DAU 環比減少 2% 至 1.88 億，低於華爾街預期 1.93 億。CEO Evan Spiegel 認為這使他們非常受挫。

其實對照第二季，第一季的用戶增速已經亮起紅燈。第一季 Snapchat 的 DAU 為 1.91 億，增長率下跌至 2.13%，低於去年第第三季的 2.9% 和第第四季的 5.05%，創下當時歷史低點。

（來源：Zerohedge）

但 Spiegel 也表示，月活數量仍是上升的。財報並未具體披露月活數。

據 Snapchat 發布的業績指引，第三季營收預計在 2.65 至 2.9 億美元，年增率增速預計 27% 至 39%，收入中值低於華爾街預期的 2.899 億美元。

問題重重

今年以來 Snapchat 的成長遇到一些「阻礙」。2 月應用界面設計改版後遭到很多網友吐槽。新設計希望能夠讓應用更簡潔，但用戶抱怨反而造成許多新混亂。

數十萬用戶還曾在 Change.org 平台上簽署請願書，要求 Snapchat 母公司 Snap 回歸舊版本。

困擾着 Snapchat 的還有數據安全問題。Motherboard 網站今年初曾報導 Snapchat 上一些 iOS 系統的代碼被泄露，當時 Snapchat 也承認屬實。

Snapchat 要求軟體託管平台 Github 將這些代碼清除，並在發給 Motherboard 的郵件中稱，代碼已經消失，目前對應用程序和用戶沒造成損害。

但 Motherboard 後期仍報導稱一些專業人員還在私下交易這些被泄露的數據。

沙烏地阿拉伯王子買買買

昨日，沙烏地阿拉伯王子 Alwaleed bin Talal 也宣布以 2.5 億美元投資成為 Snapchat 的股東。2015 年 Alwaleed 王子就與 Spiegel 在沙烏地阿拉伯就王子控股的 KHC 集團與 Snapchat 的未來合作進行商談。此次，王子以每股 11 美元的價格獲得了 Snapchat 2.3% 的股份。

此次交易在今年 5 月下旬就已開始籌備。而沙烏地阿拉伯王子在全球科技領域已經有成熟的布局，他已經投資的公司包括 Twitter、京東、Lyft 等，此次入股 Snapchat 延伸了他的投資組合。