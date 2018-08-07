霹靂Q2業外收入進補 純益季增逾1倍 每股賺0.73元

霹靂 (8450-TW) 今 (7) 日公布第 2 季財報，雖然毛利率與營益率雙雙較上季與去年同期衰退，惟受惠匯兌收益挹注，第 2 季業外收入達到 3800 萬元，帶動稅後純益達到季增逾 1 倍、年增 2.72 倍的好成績，稅後純益 3769.3 萬元，每股稅後純益 0.73 元；上半年稅後純益 5365.5 萬元，年增 2.55 倍，每股稅後純益 1.05 元。

霹靂第 2 季合併營收 1.57 億元，季減 13.52%，年增 4.36%，毛利率 47.53%，季減 9.59 個百分點，年減 9.72 個百分點，營益率 5.12%，季減 15.23 個百分點，年減 10.56 個百分點；稅後純益 3769.3 萬元，季增 1.36 倍，年增 2.72 倍，每股稅後純益 0.73 元。

霹靂上半年合併營收 3.39 億元，年增 12%，毛利率 52.67％，年減 2.88 個百分點，營益率 13.29%，年減 2.06 個百分點；稅後純益 5365.5 萬元，年增 2.55 倍，每股稅後純益 1.05 元。

霹靂第 2 季由於舉辦大型線下活動造成推銷費用年增 1300 萬，而本業表現雖不如預期，毛利率與營益率雙雙較上季與去年同期衰退，惟受惠新台幣與人民幣匯率均走貶，挹注業外匯兌收益，使第 2 季業外收入達到 3800 萬元，帶動稅後純益達到季增逾 1 倍、年增 2.72 倍。

霹靂財務長郭宗霖表示，第 3 季將推出全新授權手遊，10 月 1 日也將推出台日合作奇幻武俠布袋戲「Thunderbolt Fantasy 東離劍遊紀 2」，並於 12 月推出最新劇集「刀說異數」，重量級產品陸續登場，加上中國及日本市場各項業務開展，下半年業績成長可期。

霹靂從去年起，海外市場營收占比已達 10％以上。郭宗霖指出，大陸市場逐漸擴張，付費視頻逐步成長，大型線下活動成功，也帶動整體的商品銷售及相關授權收入，下半年待「Thunderbolt Fantasy 東離劍遊紀 2」推出後，來自日本與其他海外市場的劇集收入也將增加。