鄉林取得台中大新段含建照建地將推案 總銷18億元

鄉林建設 (5531-TW) 董事會今 (7) 日通過以 5.79 億元自億承建設買下帶建照的台中市大新段建地 1092 坪，將興建總戶數 178 戶的 15 層住宅大樓，規劃以兩房產品為主力，預計 10 月即可動工。

對於此連帶建照一併取得的交易案，鄉林建設看好，該地位於北屯路與台 74 線快速道路附近、鄰近捷運綠線機場總站等的交通與生活機能，該建案將是鄉林首座為中部年輕人打造的「輕豪宅」，總銷估 18 億元。

鄉林不動產研究室指出，台中挾著人口紅利成為房市一級戰區，以房價來說，依內政部不動產資訊平台資料顯示，六都今年第 1 季住宅買賣平均總價為 1022 萬元，較上季增加 1.13%，比去年同期增 3.33%；六都之中「房價回溫最快」的就是台中市，交易均價達 1057.9 萬元，較上季成長 2.21%、較去年同期成長 8.75%。

鄉林董事長賴正鎰說，近年外地建商看好台中持續加碼搶地，以台中起家的鄉林建設，已經很久沒有在台中買地，一直積極在台中物色具潛力的地段，要加速、加重大台中的推案動能。

賴正鎰說，游資充沛加上利率維持低檔，帶動資金移轉和置產風潮，台中市今年上半年預售市場推案量總價已逼近 1000 億元，以此推案熱潮推算，全年可望上看 2000 億元。