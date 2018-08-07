機師工會取得罷工權 航空雙雄這樣回應

桃園市機師職業工會罷工投票今 (7) 日宣布投票結果過半，取得對華航 (2610-TW) 和長榮航 (2618-TW) 的罷工權，華航對此表示予以尊重，但仍盼工會以旅客權益與公司發展為念，勿走向實質罷工，長榮航則表示遺憾，盼與機師工會持續溝通協商。

對於機師工會 28 條訴求，華航說明，部分已有共識，希望工會不要堅持包裹式談判，堅持資方照單全收，只要不影響飛安及行政管理，將以開放態度務實協商。

長榮航則指出，日前桃園市機師工會向桃園市勞動局提出 16 項勞資爭議調解，其中 5 項和飛安技術管理相關、4 項涉及公司管理職權及福利調整、7 項和薪資待遇有關，此 16 項議題牽涉公司整體營運甚廣，且半數以上皆未在先前的 5 次溝通會議中提及，公司必須要做整體評估，不可能協商會議中短短一個半小時即達成協議。

長榮航說明，3 項與飛航安全相關議題，與機師工會長榮分會出席會員的立場歧見不大，原有機會達成合意，但當時因其他分會出席成員表示若只有安全的項目調解成立，其他項目不成立意義不大，導致調解破局。

長榮航憂心，航空運輸牽涉到海內外旅客行的權益，尤其目前主要飛行離島航線之立榮航空飛行組員為長榮所支援，罷工影響範圍恐波及離島航線，尤其若在連續假期，更會造成旅客返鄉不便，希望機師工會三思。

華航進一步指出，從未拒絕協商，28 項訴求中航務部分，將與工會再行協調；而省油獎勵部分，華航與工會想法一致，只要避免違反飛航計畫和安全意識的高風險省油作為，將獎勵機師自提可行方案。

不過，華航強調，改善待遇部分，工會所提包括新進副駕駛員工票升級商務艙、第 13 個月改為全薪、辛勞度差異加給、保障飛時，以及額外多給 30 天有薪病假，都屬勞方單方面訴求改變勞動條件，在現今航空業高度競爭下，必須考慮成本避免經營危機，也要考慮其餘部門員工感受。

桃園市機師職業工會 7 月中旬發起罷工投票，開票結果今天出爐，機師工會共 1426 名會員，領票數共 1212 張，贊成罷工票數高達 1187 張、支持率 97.9%。

機師公會表示，若華航與長榮無法與工會達成初步協議，工會將擇期宣布發動罷工。