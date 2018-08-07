台積電也沒投保 資安險叫好不叫座 三不理賠令企業卻步

資安險在國內推出以來「叫好不叫座」，據保發中心統計，去 (2017) 年國內資安險投保件數只有 303 件，國內企業公司投保資安險比例偏低，主要是資安險有「3 不理賠」，對企業來說資安險無法保在關鍵點上，因此令人卻步，就連台積電財務長何麗梅昨 (6) 日也說，因為市面上有的資安險都是保個資洩漏所產生的損害，並沒有保財產損失，所以台積電沒有保資安險。

台積電近日發生機台病毒感染，金管會主委顧立雄也關注上市櫃公司投保資安險狀況，但據了解，我國資安險投保率原本就偏低。

目前產險業銷售有關資安險有 3 種險種，分別為「資料保護責任險」、「資訊安全防護險」及「電子及電腦犯罪險」，但投保率不高。

根據保發中心統計，去年國內資安險投保件數為 303 件，保費收入為 6416 萬元，與產險第一大保費收入車險相比，去年整體車險保費收入達 852 億元，也就是說，目前資安險保費收入連車險的 0.1% 都不到。

在目前推出的險種中，承保範圍最大的「資訊安全防護險」，只要是因被勒索或犯罪行為或內部管理疏失等造成相關損失、系統重置費、營業中斷及調查等費用都在承保範圍內。

但是，國內企業公司投保資安險比例偏低，卻也是因為承保範圍與理賠之間問題有關，主要是資安險有「3 不理賠」，包括：一、如果遭到政府罰款不理賠；二、無法證明是直接損失不理賠；三、系統出現問題或要升級防護的費用也不理賠。

此外，「一般個人資料」外洩或是遭到駭客勒索的損失，也會面臨採取「限額」理賠，或理賠額度不高問題，這或許也是資安險投保率不高的原因。

對此，保險顧問指出，對於投保的資安險可能無法保在關鍵點，進而致使無法理賠的問題，建議企業可以針對各種產業較容易遇到的風險屬性，與保險業者談「客製化」的承保內容，設計出更全面性的風險管理方案，以此克服資安險現階段的銷售障礙。