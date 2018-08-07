台灣主要報紙重要財經新聞 2018年8月7日

台塑四寶昨（6）日舉行 7 月業績說明會，四家公司 7 月單月營收、累計前七月營收，年增率同步兩位數成長，合計四寶 7 月營收約 1,449.42 億元，單月平均成長達 21.4%；累計前七月營收突破兆元，平均年增逾 19%。

台積昨（6）日在證交所召開重大訊息說明會，由總裁魏哲家親上火線說明來龍去脈。他強調，所有病毒均已清理完畢，所有生產線也已回復正常，對第三季營收影響將降至 2％以內。換言之，本季營收減損將由原估的約 79 億元，降至 52 億元以下。

各部會提議用租稅優惠以活化產業，對此財長蘇建榮於昨（6）日媒體茶敘指出，我國財政雖逐步回穩、但租稅負擔率仍偏低，加上中美貿易戰等不確定因素，不宜過度減稅。他強調，其他部會應優先思考有何政策可扶植產業，租稅優惠只能作為配套，不能做為常用措施。



經濟日報

台塑四寶 前七月營收衝上兆元

外資四個月匯出 2800 億

資金觀望 股匯同步量縮

工商時報

財長: 扶植產業不能全靠減稅

上銀營收創新高... 卻遭降評

台積解毒 Q3 營收損失不到 2%

聯合報

人行出手 人民幣止跌反彈

三大科技股 經理人又愛又恨

移民法鬆綁 不納投資移民

蘋果日報

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香港祭空屋稅 建商狂拋 328 戶

最貴茅台酒 可買北市小套房

中國時報

金管會清查上市櫃資安險

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美國制裁伊朗下波鎖定油業

自由時報

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