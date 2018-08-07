蘋果新iPhone啟動拉貨 觸控雙雄Q3看旺

蘋果今年 3 款新 iPhone 手機傳秋季將對外亮相，啟動供應鏈拉貨，台蘋概股 7 月營收開始反應新品出貨效應，觸控雙雄 TPK-KY 宸鴻 (3673-TW)、GIS-KY 業成 (6456-TW)7 月營收增溫，尤以宸鴻一口氣月增 56.5%，成長更為明顯，預估第 3 季營收可望重回 300 億元水準，季增 7 成，法人看好業成可望逐月成長，第 3 季營收季增 30-40%；兩家公司下半年營運都將優於上半年。

業成 7 月營收 80.42 億元，月增 6.08%，年減 37.82%，累計前 7 月營收 534.91 億元，年減 1.89%；第 2 季營收 235.23 億元，季增 7.3%，毛利率 8.07%，季增 0.42 個百分點，營業利益 3.09 億元，營益率 1.31%，稅後純益 8.24 億元，季增 37%，每股純益 2.44 元；累計上半年稅後純益 14.26 億元，年減 39.4%，每股純益 4.21 元。

蘋果今年將推出 3 款新 iPhone 手機，供應鏈已陸續出貨，其中平價版 iPhone 改採外掛式觸控，由業成及宸鴻分食貼合訂單，另外兩款新機則是取得觸控模組訂單，隨著新 iPhone 上市，將成為兩家觸控廠下半年重要成長動能。

業成三大主要成長動能包括手機、平板電腦、筆記型電腦，第 3 季蘋果新品陸續上市，包括新 iPhone 及 iPad Pro 都將亮相，法人看好業成第 3 季營運，營收可望逐月成長，季增 30-40%，下半年旺季可期，今年業績高峰可望落在 10、11 月。

宸鴻 7 月自結合併營收 93.06 億元，月增 56.5%，年減 2.9%，創今年來單月營收次高，累計前 7 月合併營收 479.5 億元，年減 10.22%；今年第 3 季營收可望重回 300 億元水準，季增營益率約 1-2%。

宸鴻第 2 季毛利率降至 1%，季減 4.9 個百分點，本業營業虧損 8.95 億元，稅後虧損 2.27 億元，每股虧損 0.56 元，終止連 7 季獲利；累計上半年合併營收 401.98 億元，營業虧損 6.72 億元，稅後虧損 1.59 億元，較去年同期 9.42 億元盈轉虧，每股虧損 0.39 元。

觸控雙雄上半年獲利不同調，下半年進入旺季，法人看好下半年營運將優於上半年，宸鴻在外資連續賣超 10 個交易日後轉為買超，加上 7 月營收成長，推升今 (7) 日股價以 63.8 元開高，一度拉升至 64 元，挑戰季線，盤中力守平盤之上；業成股價則是開低，盤中下跌，外資也是連續賣超 3 天。