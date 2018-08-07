高盛：企業預計執行1兆美元庫藏股計畫 美股將扶搖直上 科技股受益最大

在蘋果締造市值 1 兆美元的紀錄後，股市下一個 1 兆美元數字代表是什麼？今年企業執行庫藏股的總額。

高盛分析師預期，由於稅制改革和強勁的企業現金流，今年執行庫藏股的總金額將較去年增加 46%，達 1 兆美元，投資者可能就快要看到企業回購股票的影響了，因為每年 8 月通常是執行庫藏股的旺季，根據高盛統計，每年 8 月通常占全年執行庫藏股金額比例的 13%。

高盛首席美股分析師 David Kostin 週一 (6 日) 表示，「S&P 500 超過 80% 的企業已公布財報，且經過上個月的間斷後，可能會酌情重啟執行庫藏股。」註：因為在宣布最新一期財報前，必須停止執行庫藏股，以免違反監管揭露規則。

S&P Dow Jones Indices 資深指數分析師 Howard Silverblatt 也認為，接下來企業執行庫藏股的速度會加快。「企業會再次加速執行庫藏股，而且較預期快速。」

第二季企業執行庫藏股金額較去年同期增加 57%，根據 Silverblatt，最顯著的活動是在科技業，因該產業執行庫藏股的金額年增 130%。

Kostin 表示，接下來企業執行庫藏股預計會是支撐股價的一大關鍵，因為諸如共同基金和養老基金等大型投資者一直是淨賣方。

他維持其年終 S&P 500 達 2850 點的預期，意味著到年底前 S&P 500 指數只會在區域間波動，但他預期該指數 12 個月目標為 2925 點。

除了企業執行庫藏股，整體經濟大局也有利市場。

Kostin 估計，經濟活動仍健康，因為消費者信心上升至近 20 年高點，這樣的信心已經轉化成強勁的企業財報，因為大量企業的獲利都優於預期。

「 S&P 500 企業中已經有 81% 公布財報，第二季營收年增 12%，且每股純益年增 24%。其中 56% 企業的 EPS 優於共識預期數值，這是自 2010 年以來最高水準。」

針對部分分析師認為股市邁向修正的說法 (即自高點下跌至少 10%)，以及科技業和網路相關股將成為廣泛市場崩潰點的說法，他均不認同。

「看跌者主張，該產業的部位『擁擠』且估值過高、成長已達頂峰，且第二季財報將導向長期成長預期驟降，對股市造成毀滅性的後果，一如臉書下修財測後的崩跌....... 不是這樣的。」

臉書 (FB-US) 上個月發布財測令人失望，股價自 7 月 25 日高點下跌 15% 以上，隨後 Twitter (TWTR-US) 也在發布獲利疲弱後，股價崩跌近 30%，這兩大股戲劇性的崩跌引起市場恐慌，擔心科技股是否遇上了成長的撞牆期。

「獲利成長率顯然已經達到頂峰，因為最初稅率調降產生的獲利激增是在 2018 年最為明顯，具魅力的『決定性』個股若因估值內含的成長無法實踐，就會令投資者失望，但自第二季財報季開始以來，科技業 2019 年的 EPS 共識預期事實上已經上升了 1%。」

因為許多科技公司目前還沒執行完庫藏股的計畫，所以科技股預計會是這 1 兆美元執行庫藏股總金額的最大受益產業。例如，蘋果 (AAPL-US) 今年 5 月就通過一項 1000 億美元的庫藏股計畫。