Facebook欲索要用戶銀行資訊 股價漲逾4%仍處盤整區間

據《華爾街日報》率先披露，全球社交媒體巨頭 Facebook 正與美國幾家大型銀行談判，想要在 FB Messenger 社交資訊應用上增加一項新服務，整合銀行用戶的財務資訊，但 FB 主站上不會推出。

多位知情人士稱，Facebook 在過去一年詢問了美國資產值排名第一、第三、第四和第五大的摩根大通、富國銀行、花旗集團及 U.S. Bancorp，以期在 Messenger 社交資訊應用上直接顯示這些銀行用戶的支票帳戶餘額資訊，提供欺詐警報、幫助用戶追蹤帳戶餘額等服務。

據稱，Facebook 想要美國幾家最大的銀行分享用戶財務數據，包括借記卡 / 信用卡交易記錄、支票帳戶餘額等，想要藉此提高 Messenger 上的用戶參與度（user engagement），吸引用戶花費更多時間使用 Messenger，也能幫助美國大型銀行實現數字化用戶體驗的轉型。

文章稱，Facebook 已不滿足於作一個熟人社交平台，想讓 Messenger 等應用成為用戶買賣商品和服務的一站式平台。因此，Facebook 具體想從銀行處獲得的資訊還包括：Messenger 用戶在這一 App 之餘，使用銀行借記卡或信用卡的購物場景等。

Facebook 發言人表示，向金融機構索要資訊是許多網路公司的常規舉動，把用戶的財務資訊整合入 Messenger，核心是改善人們的在線商務體驗，提供更好的客服，保證用戶資訊安全。FB 還承諾，不會利用從銀行或信用卡公司購買的數據進行定向廣告業務。

銀行擔心數據隱私，但打通社交網站與銀行服務成大趨勢

幾位知情人士稱，美國大型銀行最大的顧慮是數據隱私，其中就包括美國第一大銀行摩根大通。雖然銀行面臨數字化轉型的挑戰，目前在行動支付業務上沒有獲得較高市場市佔率，但銀行傾向於將用戶保留在自己的網站或主營 App 上，很猶豫分享更多數據給 Facebook 這樣的第三方平台。

去年，美國幾家大銀行聯手推出了智慧型手機 App 端的轉賬網路工具 Zelle，儘管使用量在上升，不少銀行並沒有加入這一平台，市占率也跑輸了支付巨頭 PayPal 公司旗下的個人行動支付工具 Venmo，也比不上推特 CEO 傑克 · 朵西旗下的小企業行動支付平台 Square。

而 Facebook 過去幾年與美國運通、萬事達卡和 PayPal 都建立了合作關係，FB Messenger 的用戶可以在應用中聯繫到上述信用卡或支付機構的官方客服，並利用這些機構自主研發的工具或數字錢包，在 Messenger 內部實現對商家或個人的轉賬服務。

有分析指出，銀行與 Facebook 合作，能利用後者數十億月活用戶的流量資源，抬升銀行業在電子商務中的市場市佔率。需要解決的問題包括：銀行用戶能否自願加入（opt-in）到 Facebook 的新服務中，以及「泄露門」醜聞之後的 FB 能否提供更多隱私保護選項。

Facebook 忙着修復「泄露門」負面影響 華爾街支持

Facebook 在美股周一盤中回應稱，關於公司正在請求金融交易數據的消息不實。與銀行和信用卡公司合作，目的是提供客服聊天和帳戶管理等服務，資訊不會用於廣告或其他任何業務。用戶與銀行的鏈接帳戶是完全「可選擇」的，合作夥伴關係的「關鍵要務」是確保資訊安全。

Facebook 對可能侵犯用戶隱私的報導格外敏感情有可原，3 月下旬被爆出政治諮詢機構劍橋分析公司違規接觸到未經同意的 8700 萬 FB 用戶數據後，Facebook 深陷監管機構的多項調查，並調整了多項數據分享政策，可能改變用戶參與和定向廣告等核心業務的商業模式。

華爾街見聞曾提到，Facebook 二季報營收和凈利基本符合預期，但核心用戶指標明顯不佳，日活環比增速創 2014 年來最低、北美用戶增長停滯、歐洲出現負增長。加上歐洲監管趨嚴、「泄露門」餘波未平，投資者開始質疑社交巨頭的增長前景，市值曾一天抹去 1200 億美元，創美股史上之最。

從周一股價表現來看，華爾街認為 Facebook 與大型銀行討論數據合作的事宜，或利多於 Messenger 的用戶活躍程度，也並不算出格——畢竟亞馬遜和谷歌也都詢問過銀行是否能分享類似數據，目的是在谷歌助手和 Alexa 語音詢問中提供基本銀行服務。

Facebook 周一股價一路上漲，收高 185.69 美元，創 7 月 26 日以來最高，明顯從財報次日接近 171 美元處反彈，但仍較 7 月 25 日財報公布前 217.50 美元的歷史收盤新高低了 15%，代表依舊在技術位盤整區間，財報公布次日曾深跌 20%。