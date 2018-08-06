美銀美林：投資人自美股大型股撤離 科技股仍獲資金流入

美銀美林 (Bank of America Merrill Lynch) 策略師表示，美國科技股上週大跌，並未嚇跑科技股投資人，反倒是因為擔心美國牛市難以持久，美國大型股遭遇資金流出。

美銀美林引用 EPFR 數據表示，整體而言，上週投資人將資金由股市抽離，自美股基金流出 20 億美元，債券基金則獲得 22 億美元的資金流入。

更進一步看，雖然有 Facebook 和 Twitter 股價重挫，讓投資人對 FAANG 心生疑慮，但投入科技股基金的資金仍有成長，出現約 9 億美元資金流入，是連續第 14 週流入。

今年以來，美國科技股仍是股市上漲的重要支柱。美銀美林表示，全球股市今年以來上漲 2.8%，但若剔除科技股漲勢，則為下挫 0.8%。

資金變化的走向顯示，投資人將資金轉為更為防禦性的組合，造成本週美國大型股基金流出 10 億美元，成長股基金流出 21 億美元。相對來看，小型股基金及價值股金，則有各約 1 億美元的少許資金流入。

以地域來看，美國、日本及歐洲基金都出現資金流出，先前連 10 週資金流出的新興市場，則轉為資金流入，投資人重回受損嚴重的資產類別。

美銀美林的「牛熊指標」上升至 2.8，反映的是投資人情緒的猶豫不決。指標若到達 10 為全面看多，是「賣出」信號。

美銀美林指出，距標普 500 史上最長牛市僅差 10 幾個交易日，投資人更為謹慎，表示他們意識到當前風險。