Mark Hulbert：美股已走出修正 標普500指數有望再漲10%

美國股市週一走強，繼續連 3 天的反彈，標準普爾 500 指數在新高附近徘徊。MarketWatch 專欄作家 Mark Hulbert 認為，美國股市 2018 年初的修正已經完全消除，經驗顯示，標普 500 未來有望再漲 10%。

Hulbert 指出，未來股市走向依然難以預料，不過之前許多人相信，今年 1 月美股牛市已經結束，這個看法基本上已經被否定了。

標普 500 指數今年高點為 2872.87 點，週一收在 2850.40 點，上漲 0.85%，今年以來的漲幅已有 6.6%。

雖然看似未過高點，但若以股息調整後的 Wilshire 5000 指數來看，這個指數代表所有公開上市股票的總市值，如果投資人在今年初高點 1 月 26 日時買進股票，現在已經完全解套了。7 月 25 日，股息調整後的 Wilshire 5000 指數就超過了前期高點。

現在美股還會不會往熊市發展？這個問題等於要重新開始。

Wilshire 5000 指數調整後已過前高 (圖表取自 Market Watch)

從 2 月 8 日的修正低點，股市花了 5 個半月收復，根據 CFRA 策略師 Sam Stovall 的研究，自二戰之後，由修正復甦平均花費約 5 個月，這次所用的時間僅略高於平均值。

Hulbert 指出，更值得注意的是，現在的市場情緒，對這波反彈存在健康的懷疑態度。由反向觀點來看，這是令人鼓舞的，代表市場又重回看漲的潮流。

Hulbert 表示，以過去經驗來看，當市場克服修正之後，常常會繼續走高，但不是每次都會如此。

Hulbert 在寫給客戶的報告中說，由歷史來看，標普 500 指數有望再上漲 10% 之後，再下跌 5% 或更多。