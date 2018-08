精測上半年賺進一個股本 宣布跨足記憶體領域

晶圓測試板廠中華精測 (6510) 公布 2018 年第二季成績單,單季每股淨利 6.28 元,合計今年上半年每股淨利 11.36 元。展望後續,公司提到,依舊抱持審慎樂觀的看法,也將在近日展示自家新推出的 All In House 之 AP、LPDDR4 記憶體與 ASIC 探針卡,並宣布進 LPDDR4 探針卡市場。精測第二季合併營收 8.9 億元,創歷年同期新高,季增 19.8%、年增 5.8%,毛利率 55.5%、營益率 29.5%、每股淨利 6.28 元。2018 年上半年合併營收 16.3 億元,毛利率 55.5%、營益率 28.8%、每股淨利 11.36 元。



隨著 AI 應用技術的成熟與 5G 行動通訊商轉時程的確定,精測身為全球手機應用處理器 (AP) 晶圓與晶片測試板廠商,也積極布局 AI、5G 新商機,而精測觀察 AI、5G 的發展趨勢,將引爆 AP、記憶體 (Memory)、特殊應用晶片(ASIC)、射頻晶片(RFIC)、電源管理晶片(PMIC) 等產品的驅動放量成長。



此外,精測也將在近日展示 All In House 之 AP、LPDDR4 記憶體與 ASIC 探針卡,宣示跨出 AP 領域的決心。總經理黃水可表示,手機市場需求與半導體製程的演進,強勁驅使 5G AP 晶片的複雜性與整合度躍升,因此,測試所需之探針卡接腳數 (pin count) 也日益關鍵;精測已備妥高達 4 萬 pin count 探針卡的產品與技術。



隨著萬物聯網 IOT 產業蓬勃的發展,所需之 LPDDR 記憶體與日俱增,其低功耗、高速傳輸的特性,對板子的電性要求更加嚴格,精測憑成為全球少數可提供 LPDDR4 高端測試的探針卡供應商。



另一方面,人工智慧及區塊鏈技術應用所衍生的商機,將帶動更多 ASIC 需求,精測 All in House、一條龍、深度客製化、快速反應的營運模式,可以滿足 ASIC 客戶因應高度市場變動的急單需求,更早推出新產品,取得市場,因而成為 ASIC 客戶評估探針卡廠商的首選。此外,除了 AP、Memory 及 ASIC,精測也陸續與多家客戶合作,可望取得 RFIC、PMIC 等其它應用領域探針卡商機。