精測上半年賺進一個股本 宣布跨足記憶體領域

晶圓測試板廠中華精測 (6510) 公布 2018 年第二季成績單，單季每股淨利 6.28 元，合計今年上半年每股淨利 11.36 元。展望後續，公司提到，依舊抱持審慎樂觀的看法，也將在近日展示自家新推出的 All In House 之 AP、LPDDR4 記憶體與 ASIC 探針卡，並宣布進 LPDDR4 探針卡市場。精測第二季合併營收 8.9 億元，創歷年同期新高，季增 19.8%、年增 5.8%，毛利率 55.5%、營益率 29.5%、每股淨利 6.28 元。2018 年上半年合併營收 16.3 億元，毛利率 55.5%、營益率 28.8%、每股淨利 11.36 元。



隨著 AI 應用技術的成熟與 5G 行動通訊商轉時程的確定，精測身為全球手機應用處理器 (AP) 晶圓與晶片測試板廠商，也積極布局 AI、5G 新商機，而精測觀察 AI、5G 的發展趨勢，將引爆 AP、記憶體 (Memory)、特殊應用晶片(ASIC)、射頻晶片(RFIC)、電源管理晶片(PMIC) 等產品的驅動放量成長。



此外，精測也將在近日展示 All In House 之 AP、LPDDR4 記憶體與 ASIC 探針卡，宣示跨出 AP 領域的決心。總經理黃水可表示，手機市場需求與半導體製程的演進，強勁驅使 5G AP 晶片的複雜性與整合度躍升，因此，測試所需之探針卡接腳數 (pin count) 也日益關鍵；精測已備妥高達 4 萬 pin count 探針卡的產品與技術。



隨著萬物聯網 IOT 產業蓬勃的發展，所需之 LPDDR 記憶體與日俱增，其低功耗、高速傳輸的特性，對板子的電性要求更加嚴格，精測憑成為全球少數可提供 LPDDR4 高端測試的探針卡供應商。



另一方面，人工智慧及區塊鏈技術應用所衍生的商機，將帶動更多 ASIC 需求，精測 All in House、一條龍、深度客製化、快速反應的營運模式，可以滿足 ASIC 客戶因應高度市場變動的急單需求，更早推出新產品，取得市場，因而成為 ASIC 客戶評估探針卡廠商的首選。此外，除了 AP、Memory 及 ASIC，精測也陸續與多家客戶合作，可望取得 RFIC、PMIC 等其它應用領域探針卡商機。