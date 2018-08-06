少了業外挹注 宏達電Q2轉虧 單季每股虧損2.53元

宏達電 (2498-TW) 今 (6) 日公布第 2 季合併財報，單季營收 68 億元，毛利率轉正為 2.7%，營業利益率 - 50.7%，稅後淨損 20.9 億元，每股虧損 2.53 元，較首季在出售 Pixel 團隊給 Google 的業外挹注下每股純益 25.7 元大幅下滑；累計上半年稅後純益 190.04 億元，每股純益 23.19 元。

宏達電第 2 季營收 68 億元，季減 22.72%，年減 57.76%；營業毛利 2 億元，較首季營業毛損 2.75 億元改善，毛利率 2.7%，較上季毛利率 - 2.1% 改善，但年減 11.03 個百分點；營業虧損 34 億元，較首季改善，但較去年同期擴大；稅後淨損 20.9 元，較首季稅後純益 210.96 億元大幅下滑，單季由盈轉虧。

宏達電第 1 季受惠於業外收益的挹注，單季終結連續 11 季的虧損，稅後純益 211 億元，每股純益 25.7 元；累計宏達電上半年營收 155.63 億元，年減 49.25%，營業虧損 83.4 億元，稅後純益 190.04 億元，每股純益 23.19 元。

宏達電上半年智慧手機的銷售不如預期，先前已宣布將縮減製造部門員工 1500 人，預計今年 9 月底前執行完成，是否會有進一步的生產委外規劃，是市場關注的焦點。

根據近期市場研究機構 IDC 與 Canalys 報告指出，HTC Vive 在 VR／AR 領域全球市占率和銷售額都位居領先地位，Vive Focus 是中國一體機市場銷量第一名的產品，目前在中國同步推出企業及消費者版本，全球的企業版本也在陸續銷售中。

宏達電表示，今年除推出升級版 Vive Pro 及 VR 一體機 Vive Focus 外，還有跟 Intel 合作的 Vive 無線模組技術，看好今年 Vive 有能力持續擴大市場； Vive Pro 正式出貨後，積極搶進商用及企業用戶市場，包括航太大廠 Airbus、汽車大廠 Volkswagen 集團、起重機龍頭 Raymond Corporation 等已導入相關服務。

一體機 Vive Focus 在台灣也已正式進入台灣企業應用 VR 解決方案市場，攜手和泰車 (2207-TW) 推出 TOYOTA VR 安全模擬體驗；下半年在智慧手機之外，VR 是否可以有更大的發展來挹注營收，將是重要的關鍵。