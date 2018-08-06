中菲行Q2獲利年增近四成 上半年EPS 0.95元 年增23.4%

中菲行國際物流 (5609) 今(6)日董事會通過第二季集團營業額為 42.23 億元，年增加 3.1%，稅後淨利為 7200 萬元，年成長 39.2%，每股盈餘為 0.58 元，年增加 38.1%。累計上半年集團營業額為 81.43 億元，年增 0.1%，稅後淨利為 1.18 億元，年成長 25%，每股盈餘為 0.95 元，年增加 23.4%。中菲行上半年由於持續優化操作，運價適當的反應巿場狀況，上半年毛利率由去年同期的 13.8% 成長到 15.1%，加上營業費用控制得宜及匯兌利益，上半年稅後淨利較去年同期成長 23.4%。



展望未來，中菲行將持續進行業務拓展及投資、運用訊息系統功能在内部供應鏈做深度整合、以及持續優化操作以增加營業毛利，未來整體營業額及獲利必能持續成長。