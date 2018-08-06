外資降評等＋業績不如預期 亞德客-KY及上銀股價疲軟

亞德客 - KY(1590)及上銀 (2049) 今天股價受到業績不如預期、外資調降評等及目標價衝擊，兩檔股價表現疲軟，亞德客盤中大跌逾半支停板，再創波段新低價，股價力守 300 元整數關卡，至於上銀盤中則跌破 300 元大關。亞德客第二季獲利 8.24 億元，每股盈餘 4.36 元，年減 17%，為 2015 年第四季首度年下滑，除營業利益率落後外，認列業外損失包括人民幣匯損 4000 萬元及資產處分損失 2300 萬元，毛利率也較去年同期下滑 4 個百分點至 49.9%，主要是訂單不確定造成公司調整產能利用率。



展望第三季，法人指出，中美貿易戰導致客戶下單觀望，且近期工具機業來自中國新訂單已較上半年萎縮，顯見第三季營收將較上季下滑一成。



今天美系外資在最新出爐的報告中指出，調降上銀評等由原先的「中立」降至「減碼」，目標價由 291 元降至 250 元；至於亞德客 - KY 評等由原先的「加碼」降至「中立」，目標價由 523 元降至 350 元。