潤隆上半年稅後純益年增36倍 EPS 6.32元

興富發 (2542-TW) 集團內的潤隆建設 (1808-TW) 積極去化手中餘屋，今年以來完工新案交屋也推升第 2 季獲利，公司今 (6) 日公布第 2 季稅後純益為 6.11 億元，單季每股純益為 2.5 元，累計前 6 月稅後純益為 15.43 億元，年增 36 倍，每股純益達 6.32 元。

潤隆今年下半年在台中總銷 32.58 億元的建案「潤隆」也將完工，現已出售 4 成，將使第 3 季業績衝高；「NTC 國家商貿中心」也拿到使用執照，將開賣推案。

潤隆第 2 季營收 34.542 億元，毛利率為 27.93%，季減 0.65 個百分點，年 10.12 個百分點，稅後純益 6.11 億元，季減 34.46%，年增 15.49 倍，每股純益 2.5 元；累計 1-6 月營收為 85.27 億元，毛利率為 28.32%，年增 9.93 個百分點，稅後純益為 15.43 億元，年增率 36 倍，每股純益達 6.32 元。

潤隆建設前年底手中持有餘屋約 80 億元，經過去年與今年上半年去化後，目前手中餘屋金額已從今年初 50 億元降至目前約 42 億元，今年預計將以「讓利」模式大力消化包括台北市內湖等建案餘屋。

潤隆第 1 季在總銷 20.53 億元基隆「信義城」及台南 45.61 億元「真愛」兩大建案完工認列下，單季營收超過 50 億元，稅後純益 9.32 億元，每股稅後純益 3.82 元，創單季新高。