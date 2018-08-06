亞德客-KY受中國需求放緩拖累 Q3營收季減幅度恐近1成

氣動元件大廠亞德客 - KY(1590-TW) 第 2 季財報表現不如市場預期，法人認為，亞德客第 2 季出現旺季不旺態勢，顯示其將大幅受中國需求放緩影響，隨著中國自動化需求放緩，亞德客第 3 季營收可能較第 2 季衰退，季減幅度預期將達近 1 成。

亞德客第 2 季財報表現不如市場預期，毛利率創 2010 年第 3 季以來新低，而每股稅後純益雖達到 4.36 元，卻是 2015 年第 4 季以來，首度出現年衰退情況。法人認為，亞德客第 2 季財報遠不如預期，且出現旺季不旺態勢，顯示其將大幅受中國需求放緩影響。

另一方面，亞德客 7 月營收受到美中貿易戰使客戶轉趨觀望影響，年增率較今年前 6 個月大幅減少，法人預估，隨著中國自動化需求放緩，亞德客第 3 季營收可能較第 2 季衰退，季減幅度可能達到近 1 成。

亞德客第 2 季在中美貿易摩擦使客戶心態趨觀望下，加上認列約 4000 萬元人民幣匯兌損失，以及汰換舊機器設備產生的資產處分損失約人民幣 2300 萬元，使第 2 季稅後純益較第 1 季衰退逾 6% 為 8.24 億元，每股稅後純益 4.36 元；上半年稅後純益 17.02 億元，每股純益 9.01 元，與去年同期相同。

受到第 2 季財報表現不如預期影響，亞德客今日股價重挫，盤中一度下挫逾 7%，下跌約 25 元來到 303 元，創近 1 年半以來新低價。