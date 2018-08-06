旺宏佈局車用市場有成 快閃記憶體獲日本瑞薩採用

記憶體廠旺宏 (2337-TW) 佈局車用市場有成，該公司今 (6) 日宣布，旗下多重 I/O 串列周邊介面 RWW 快閃記憶體，獲得日本瑞薩電子 (Renesas) 採用，應用於最新開發的汽車儀錶板微控制器。

旺宏表示，日本瑞薩電子最新開發的汽車儀表板微控制器 RH850/D1M1A，採用旺宏的多重 I/O 串列周邊介面 RWW 快閃記憶體，可滿足汽車車載系統中，日益普及的空中下載技術 (OTA) 更新功能需求。

旺宏指出，目前一級汽車電子廠商均極力滿足顧客對汽車安全系統最新功能與安全規範更新的即時需求，其中一項最具成本效益的方式，便是透過 OTA 定期進行系統更新，在 OTA 操作期間，儀表板系統可於程式執行中同時更新資料及程式碼。

以往若要達到 OTA 更新，旺宏表示，系統通常需要在 2 個個別的 Flash 記憶體，同時執行讀寫操作 (RWW)，其中一個 Flash 記憶體負責寫入資料、另一個個則負責讀取，而在這種情況下，系統通常需要保留雙倍頻寬，也會因此降低整體系統效能，還會占用過多 Flash 容量。

旺宏的 RWW 快閃記憶體具備 55 奈米浮動閘製程技術，提供多儲存庫架構，可同時支援讀寫 RWW，旺宏表示，這項特點讓系統在 OTA 更新過程中，還能持續執行，且當 OTA 操作失敗、或資料產生損壞狀況時，系統也能還原至原始韌體。

