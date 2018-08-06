盤前財經大事搶先讀2018年8月6日

今日操盤前瞻

央行發布 7 月外匯存底

美國對伊朗實施第一階段經濟制裁

德國 6 月工廠訂單

人行發布 7 月外匯存底

法說會：淳紳、立積、達方、瑞昱、森鉅

除權息：鉅祥、文曄、大江、立端、雙邦、達爾膚

〈台積遭病毒攻擊〉Q3 營收受影響 3% 部分晶圓產品遞延至 Q4 出貨 全年目標不變

晶圓代工龍頭台積電 (2330-TW) 昨 (5) 日針對電腦病毒感染事件提供進一步說明，台積電指出，受病毒感染的程度因工廠而異，目前已經控制感染範圍，預計 8 月 6 日前，所有受影響機台將恢復正常，而此次事件，約影響台積電第 3 季營收約 3%，全年目標則維持法說預估的年增 7-9%。閱讀全文...

大立光 7 月營收突破 53 億元 蘋果新機拉貨 8 月將創新高

股王大立光 (3008-TW) 昨 (5) 日公布 7 月營收達 53.29 億元，創 8 個月以來新高，月增 18.22%，年增 19.57%，累計 1-7 月營收 265.03 億元，年減 0.28%，證券分析師黃漢成看好，大立光在新廠產能開出及蘋果新機鏡頭拉貨效應帶動下，估 8 月營收將改寫去年 11 月創下的 56.16 億元歷史新高紀錄。閱讀全文...

〈觀察〉三星敲響下半年戰鼓 蘋果新 iPhone 考驗各品牌突圍能力

蘋果今年第 2 季痛失全球第二名地位，隨著第 3 季新 iPhone 的上市，將引爆新一波的銷售潮，三星宣布將在 8 月 9 日發表全新旗艦機 Galaxy Note9，敲響下半年新機戰鼓，非蘋陣營也將有多款旗艦機推出，可以預期市場的競爭將更激烈，各品牌如何突圍，都將是相當嚴酷的考驗。閱讀全文...

〈觀察〉塑化廠降低本業受景氣波動影響 投入土地或房產開發成避險選項

為避免營運受到塑化產業景氣波動影響，中石化 (1314-TW) 與炎洲 (4306-TW) 等塑化族群，近年來積極調整營運規劃，以雙主軸並進形式，將土地開發或房產業務納入事業體的一環，透過土地開發或房產業務收入，穩定獲利能力。閱讀全文...

〈鉅亨主筆室〉中國還擊？多頭發火

2018 年 8 月 4 日 (上週六)，傳聞中國商務部將分細項產品，擬定對付美國關稅方案、對美國關稅戰爭大力還手。如果不計入 1985 年「廣場會議」，美國對付新興國家、日本經濟崛起的貿易戰爭。閱讀全文...



