〈台積遭病毒攻擊〉Q3營收受影響3% 部分晶圓產品遞延至Q4出貨 全年目標不變

晶圓代工龍頭台積電 (2330-TW) 今 (5) 日針對電腦病毒感染事件提供進一步說明，台積電指出，受病毒感染的程度因工廠而異，目前已經控制感染範圍，預計 8 月 6 日前，所有受影響機台將恢復正常，而此次事件，約影響台積電第 3 季營收約 3%，毛利率約 1 個百分點，台積電有信心此次延遲出貨的晶圓數量，將可在第 4 季補回，全年目標則維持法說預估的年增 7-9%。

台積電本季營收以美元計算，預估可達 84.5-85.5 億美元，季增 8-9%，毛利率估 48-50%，此次調整後，第 3 季營收估季增 6-5%，毛利率估達 47-49%，仍可較第 2 季成長。

台積電指出，8 月 3 日傍晚受到電腦病毒感染，影響台灣廠區部分電腦系統及廠房機台，病毒感染程度因工廠而異，台積電已控制範圍，並找到解決方案，至台灣時間下午 2 點為止，已有 80% 受影響機台恢復正常，預計 8 月 6 日前，所有受影響機台皆能夠恢復正常。

台積電預估，此次病毒感染事件將導致晶圓出貨延遲及成本增加，對台積電 3 季營收影響約為 3%，毛利率影響約為 1 個百分點。

台積電強調，有信心第 3 季晶圓出貨延遲數量將於第 4 季補回，全年業績展望以美元計仍將維持 7 月 19 日所說的高個位數成長。

台積電強調，多數客戶皆已收到相關事的通知，並將持續與客戶緊密合作，溝通晶圓交貨時程，台積電也將在未來幾天內與個別客戶溝通細部資訊。

台積電重申，此次病毒感染原因是新機台在安裝軟體過程中操作失誤，因此病毒在新機台連接到公司內部電腦網路時發生病毒擴散的情況；惟台積電資料完整性與機密資訊皆未受到影響，台積電已採取措施彌補此安全問題，並將進一步加強資訊安全措施。