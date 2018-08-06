一款鍋具帶旺二大業者 凱羿-KY兩岸成長新動能蓄勢待發

凱羿 - KY(2939-TW) 將旗下在北美熱銷的自有鍋具品牌 Copper Chef 引進台灣後，成功透過明星代言人在東森 (2614-TW) 旗下東森購物銷售打響第一炮，東森購物指出，電視購物節目一播出立刻秒殺 750 組創下 300 萬元業績，甚至有消費者要求廠商追加在節目再賣一次。

東森購物指出，在代言人吳宗憲和吳姍儒的助攻下，節目中鍋具業績達成率超過 600%，約有 20% 的鍋具是由新會員購買，也成功吸引新客群。

據東森購物觀察，此次購買 Copper Chef 鍋具的年齡層與較以往購物台主要購買年齡層為 49 歲以上相比大不同，主要落在 30-49 歲左右，30-34 歲的年齡層占比約 13.6%、35-39 歲的年齡層占比約 16.5%、40-44 歲的年齡層占約 14.6%、45-49 歲的年齡層占約 12.6%。

也就是說，40 歲以下的購買年齡層在此波商品銷售中，占了逾 3 成，顯示 Copper Chef 的設計和高 CP 值的定價在台灣市場受到年輕族群的注意。

目前此鍋具組已在東森購物在東森購物電視、ETMall、型錄、 APP、MOD 五大通路同步開賣，除了在台灣銷售開紅盤，凱羿也在淘寶、京東上架搶進中國龐大的網購市場，並與電視購物北京環球、北京優購合作推廣銷售，後市持續挹注業績成長可期。