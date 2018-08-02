料英國央行將加碼升息 利率將達9年最高

英國央行 (BOE) 將在今 (2 日) 日決定是否調升基準利率，目前市場普遍預測，英國央行將會升息至 0.75%，達英國 9 年來最高的利率水準。

英國央行將於今日投票決議是否升息，目前市場普遍預測，英國央行將會升息。根據 7 月英國市場調查顯示，有八成分析師認為英國央行會加碼，從 0.5% 上調至 0.75%。若成真，這將會是英國 9 年來最高的利率水準。

在過去 12 月、2 月、3 月和 5 月四次英國央行會議中，皆維持 0.5% 的利率，而上次升息是去年 11 月，當時英國央行為緩解物價上漲壓力，將利率從 0.25% 上調至 0.5%，是英國 10 年來首次上調利率。

明年 3 月正式脫歐的經濟不確定性等因素，預料是引燃通膨壓力的主因。花旗首席經濟學家 Willem Buiter 表示，英國脫歐產生了許多不確定性，促使英國央行可能現在升息，然後在 11 月降息。

此外，油價上漲、英鎊走跌、加上目前英國失業率達 40 多年來低點，加薪等種種因素都增加通膨壓力。

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7 月英國央行決策委員 Michael Saunders 稱，英國央行升息的速度可能需要快於目前預期。

而英國央行行長卡尼 (Mark Carney) 也曾重申英國央行偏鷹立場，表示將需要進一步緊縮貨幣政策，這堅定了市場對英國央行將於 8 月升息的信心。

然而，英國商會 (BBC) 公布調查，半數英國公司未來 1 年將會進行 2% 的加薪，意味加薪有放緩趨勢，加上美國大打貿易戰與其他國家反制措施，很有可能抑制全球經濟增長，也為升息增添未知數。

儘管外界普遍認為英國央行會升息，卻有投行警告，一旦出現英國央行不升息的意外結果，英鎊可能會暴跌。