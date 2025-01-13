市場避險情緒升溫 英鎊恐再跌逾8%

鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2025-01-13 17:20

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由於英國財政問題引發市場拋售，導致英鎊上周大幅下跌，選擇權市場交易員正準備迎接英鎊可能再下跌 8%。

市場預期英鎊將持續下跌，原因包括對川普政策的擔憂、頑固的通貨膨脹和高額借貸引發的全球性市場撤退，英國資產成為市場動盪的中心。投資者認為，市場低估了降息刺激經濟的必要性，這也可能對英鎊造成壓力。

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Candriam 基金經理 Jamie Niven 表示，目前阻力最小的路徑是下跌。他指出，一方面，英國央行降息的可能性很小，而財政問題也對英鎊不利。

上周英鎊與其他英國資產同步下跌，10 年期和 30 年期英國公債殖利率跳升 0.25 個百分點，富時 250 指數創下 2023 年年中以來的最大跌幅。這讓人想起 2022 年 Liz Truss 災難性的迷你預算案後，市場崩盤的情況，儘管跌幅沒有那麼嚴重。

英鎊選擇權需求激增，甚至超過了 2016 年英國脫歐公投期間的水準。巴克萊全球貨幣分銷主管 Mimi Rushton 表示，由於避險基金紛紛押注英鎊將進一步走弱，英鎊選擇權交易詢問量增加了 300%。她說，異常高的交易量使得某些交易條件 “更具挑戰性”。

Depository Trust & Clearing Corporation 數據顯示，今年年初，如果英鎊兌美元走強，英鎊合約受到青睞。但上周債券殖利率飆升，導致市場情緒出現兩年多來最劇烈的轉變。