英國脫歐逼近，如何因應？

英國退歐又起波瀾。周一，前英國大臣 Justine Greening 要求進行第二次公投，她要求就英國與歐盟建立的新關係重擬提案。前教育大臣、親歐派英國國會議員 Justine Greening 於 1 月辭去政府職務，她認為無論對於希望英國繼續留歐的人，還是支持退歐的人，目前的提案都不能滿足任意一方的訴求。 新聞來源: 鉅亨網新聞 2018-7-16

英國於 2016 年公投決議脫歐，必須在今年 10 月以前與歐盟對脫歐細節達成初步的共識，但在那之前，英國國內硬脫歐、軟脫歐派的交鋒不斷，商界在方案揭曉前，面對極大的不確定性。對於接下來的歐洲股市，應該如何看待？

1. 英國脫歐談判將引起市場震盪

離英國正式脫離歐洲僅剩下約 9 個月的時間，英國上週發表的脫歐白皮書卻引起了英國、歐洲股市指數下跌，原因是什麼？

英國脫歐時間表

資料來源：Bloomberg，鉅亨基金交易平台整理；資料日期：2018/7/17。

此份脫歐白皮書的重點在英國與歐盟的自由貿易區，貿易區內主要遵守歐盟法律與規範，立場較偏向「軟脫歐」，以確保不增加如食物、汽車等產品在歐盟地區流通時的海關流程以及關稅。但此次公佈的計劃中，英國政府為求保留未來政策的彈性，僅將產品納入其中，而占英國經濟 80% 的服務業被排除在外。市場擔憂歐盟未必會同意這樣的計劃，且增加未來服務業的不確定性，其中銀行業將可能會失去與歐盟中其他國家的業務，英國硬脫歐派的官員對此份計劃內容感到不滿因此請辭。今年秋天國會將進行投票表決，預期在修訂細節的過程中仍會有許多變數，將為股市帶來更多震盪。

英國各產業占 GDP 比重：脫歐方案，最重要的服務業還未定案

資料來源：Bloomberg，鉅亨基金交易平台整理；資料日期：2018/7/17。此資料僅為歷史數據模擬回測，不為未來投資獲利之保證，在不同指數走勢、比重與期間下，可能得到不同數據結果。

2. 歐洲央行的兩難：通膨與經濟狀況不同步

歐洲央行在上個月的央行決策會議中提出，將自今年 10 月開始將購債規模由 300 億歐元縮減至 150 億歐元，並且在今年底，正式結束購債計畫。儘管近期歐元區通膨已達到 2% 的關鍵點位，但多是受到能源價格上漲所帶動。通常良性的通貨膨脹應該是由經濟狀況數據轉好，近一步推動薪資增長和消費，但近期卻不見歐元區景氣狀況好轉的現象。除非景氣狀況回溫，否則在歐洲央行收手後，市場流動性降低，而通膨卻在上升的狀況下，歐洲央行將很難維持低利率政策。歐洲央行將會在升息控制通膨以及不見起色的景氣狀況中陷入兩難。

購債規模將縮手，但經濟景氣卻未跟上

資料來源：Bloomberg，鉅亨基金交易平台整理；資料日期：2018/7/17。此資料僅為歷史數據模擬回測，不為未來投資獲利之保證，在不同指數走勢、比重與期間下，可能得到不同數據結果。

在今年 5、6 月時義大利債務問題一度成為市場關注的焦點，雖後來消息淡化，市場轉向關注貿易戰局勢，但這個歐洲區域的老問題還是沒有得到解決，且今年 10 月份義大利也將再度向歐盟提出 2019 年的預算草案。而義大利政府是否會再度試圖推行經濟刺激政策，惡化目前已經居高不下的債務狀況，也是歐洲區域一大的變數。

目前相較於其他成熟國家，尤其是美國，歐洲的成長動力確實較為落後。雖然歐元區綜合 PMI 數據依舊維持在 50 擴張期，但已經來到 2017 年來的低點，且受到去年整年企業盈餘增長強勁影響，今年的增長速度可能會放緩，代表著刺激股市走勢的力道也將同時減緩。

各區域 PMI 綜合採購經理人指數

資料來源：Bloomberg，鉅亨基金交易平台整理；資料日期：2018/7/17。此資料僅為歷史數據模擬回測，不為未來投資獲利之保證，在不同指數走勢、比重與期間下，可能得到不同數據結果。

鉅亨投資策略

基金操作上，建議如下：

歐股仍有不確定性，目前增持美股較聰明

下半年歐洲區域將持續面對許多不確定性，且經濟狀況不夠強勁來支持不確定性對股市帶來的震盪。在此狀況下，建議投資人將手中歐洲部位降低。近期美國財報陸續公佈，市場預期本季企業將有近 20% 的企業盈餘增長，若企業盈餘超出預期，將可以帶動美股近期的走勢，而相對保守的投資人建議以全球股票型或平衡型的基金為主要配置。

鉅亨精選基金

>> 安聯收益成長基金 - AM 穩定月收類股 (美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)

>> 貝萊德全球智慧數據股票入息基金 A2 美元 (基金之配息來源可能為本金)

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本資料僅供參考，鉅亨網投顧已盡力就可靠之資料來源提供正確之意見與消息，但無法保證該等資料之完整性。內容涉及新興市場部分，因其波動性與風險程度可能較高，且其政治與經濟情勢穩定度可能低於已開發國家，也可能使資產價值受不同程度之影響，匯率走勢亦可能影響所投資之海外資產價值變動。投資人應依其本身之判斷投資，若有損益或因使用本資料所生之直接或間接損失，應由投資人自行負責，本公司無須負擔任何責任。

本文提及之經濟走勢預測不必然代表基金之績效，基金投資風險請詳閱基金公開說明書及投資人須知。

基金經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險，基金經理公司以往之經理績效不保證基金最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書及投資人須知。

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投資人投資以高收益債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重。基金經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險。由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等，且對利率變動的敏感度甚高，故基金可能會因利率上升、市場流動性下降，或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。投資人應審慎評估，該等基金不適合無法承擔相關風險之投資人。基金經理公司以往之經理績效不保證基金最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書及投資人須知。

投資於 Rule 144A 債券，境內高收益債券基金最高可投資基金總資產 30%; 境內以投資新興市場國家為主之債券型基金及平衡型基金最高可投資基金總資產 15%; 境外高收益債券基金可能有部分投資於美國 Rule 144A 債券，該債券屬私募性質，較可能發生流動性不足，財務訊息揭露不完整或因價格不透明導致波動性較大之風險。

不動產證券化型基金得投資於高收益債券，其投資總金額不得超過基金淨資產價值之 30％。

投資人因不同時間進場，將有不同之投資績效，過去之績效亦不代表未來績效之保證。

基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；基金淨值可能因市場因素而上下波動。

基金配息前未先扣除應負擔之相關費用。基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。

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