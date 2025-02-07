〈聯發科法說〉去年Q4純益小減 全年EPS 66.92元創第三高
鉅亨網記者魏志豪 台北 2025-02-07 15:13
IC 設計大廠聯發科 (2454-TW) 今 (7) 日召開法說會，並公布去年第四季財報，儘管受惠客戶需求增加帶動營收優於原先預期，不過受研發費用增加影響，獲利較前季減少，稅後純益降至 237.89 億元，季減 6.1%，年減 7.3%，每股稅後純益 14.95 元，為六季來低點，全年累計達 66.92 元，大賺超過 6 個股本，並創下歷史第三高。
聯發科去年營收 1380.43 億元，季增 4.7%，年減 6.5%，毛利率 48.5%，季減 0.3 個百分點，年增 0.2 個百分點，營益率 15.5%，季減 2.6 個百分點，年減 3.6 個百分點，稅後純益 237.89 億元，季減 6.1%，年減 7.3%，淨利率 17.3%，季減 2.1 個百分點，年減 2.5 個百分點，每股稅後純益 14.95 元。
聯發科去年營收 5305.86 億元，年增 22.4%，毛利率 49.6%，年增 1.8 個百分點，營益率 19.3%，年增 2.7 個百分點，稅後純益 1063.87 億元，年增 38.2%，淨利率 20.2%，年增 2.4 個百分點，每股稅後純益 66.92 元。
聯發科去年第四季營業費用為 455.89 億元，佔營收 33%，去年第三季營業費用為新台幣 404.83 億元，佔營收 30.7%，前年同期則為新台幣 378.81 億元，佔營收 29.2%，營業費用增加主要因研發投入費用增加。
截至去年第四季，聯發科存貨淨額為 584.14 億元，存貨週轉天數為 73 日，低於前季之 74 日，高於去年同期之 66 日。
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