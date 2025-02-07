〈聯發科法說〉去年Q4純益小減 全年EPS 66.92元創第三高

IC 設計大廠聯發科 ( 2454-TW ) 今 (7) 日召開法說會，並公布去年第四季財報，儘管受惠客戶需求增加帶動營收優於原先預期，不過受研發費用增加影響，獲利較前季減少，稅後純益降至 237.89 億元，季減 6.1%，年減 7.3%，每股稅後純益 14.95 元，為六季來低點，全年累計達 66.92 元，大賺超過 6 個股本，並創下歷史第三高。

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聯發科去年第四季營業費用為 455.89 億元，佔營收 33%，去年第三季營業費用為新台幣 404.83 億元，佔營收 30.7%，前年同期則為新台幣 378.81 億元，佔營收 29.2%，營業費用增加主要因研發投入費用增加。