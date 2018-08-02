聯準會如期暫不升息 美元漲幅明顯收窄

聯準會在 8 月 1 日周三發表 FOMC 議息會議聲明，與市場預期一致暫不升息。

聲明肯定了美國勞動力市場持續強化，對經濟活動增長速率、就業增長、家庭支出和商業固定投資的形容詞統一為「強勁」，同時肯定失業率保持低位。

由於核心通膨保持接近 2% 目標，市場對長期通膨的預期指標基本沒變，聯準會表示將堅持繼續逐步升息。美元指數日內漲幅收窄，現貨黃金小幅走揚，10 年期美債殖利率漲幅收窄。

聲明發布前，美股表現分化，道指跌超 100 點，標普 500 被工業板塊拖累跌 0.2%，納指漲近 0.3%。美元指數漲 0.09%，暫報 94.65。COMEX 12 月黃金期貨收跌 0.5%，報 1227.60 美元 / 盎司；現貨黃金跌近 0.5%，一度跌破 1217 美元 / 盎司，接近一年最低。10 年期美債殖利率徘徊 3% 上下。

聲明發布後，美股變動不是很大，道指跌幅擴大至 120 點，標普 500 跌幅擴大至 0.3%，納指漲幅收窄至 0.08%。

美元指數交投於平盤位，跌破 94.60，暫報 94.54，20 分鐘內一度小幅轉跌。美元兌日元跌幅從 0.2% 擴大至 0.3%，暫報 111.52。

10 年期美債殖利率漲幅從近 4 個基點收窄至不足 3 個基點，交投接近 2.990%，聲明發布前交投接近 2.996%，盤初曾在 6 月 13 日以來首次突破 3% 關口。

現貨黃金日內跌幅從 0.5% 收窄至不足 0.3%，重回 1220 美元 / 盎司，但仍接近 7 月 19 日觸及的一年最低 1211 美元 / 盎司。