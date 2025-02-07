德銀：DeepSeek是陸經濟的「Sputnik時刻」 中國股市的「估值折價」將消失

鉅亨網編譯陳韋廷 2025-02-07 08:50

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隨著 DeepSeek 持續火熱，德意志銀行 (DB-US)(下稱德銀)周三 (5 日) 出具最新研究報告指出，該開源 AI 工具的推出是 AI 的「Sputnik 時刻」，但這更像是中國經濟的「Sputnik 時刻」。此外，始於 2024 年的港股和陸股牛市料將在中期內超過先前高點。

德銀預估，中國股票的「估值折價」也將消失，獲利能力有望因政策支持消費和金融自由化而超出預期。

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德銀表示，從最初在服裝、紡織和玩具領域的崛起，到如今在基礎電子、鋼鐵、造船等領域佔據主導地位，中國製造業發展軌跡令人矚目，特別是在白色家電、太陽能等領域，中國企業的表現更是異軍突起。

德銀表示，中國的製造業優勢讓中國商品在全球都具有競爭優勢。從出口額看，中國商品出口量是美國的兩倍。中國在全球製造業增加值中佔比 30%，並且服務領域的份額也在迅速上升。儘管存在週期性放緩，中國仍以超過大多數發達市場兩倍的速度增長。

值得注意的是，中國在電信設備、核電、國防和高鐵等複雜行業的崛起，展現出強大的技術實力。

德銀指出，市場開始意識到中國處於日本在 1980 年代初的位置，當時日本正迅速攀升至高附加值領域，以更低的價格提供品質更好的產品，並不斷推出創新產品，例如在汽車業，中國主要出口市場傾向於 G10 之外的 70 億人左右市場。

德銀還說，中國的技術創新與智慧財產權給中國帶來完整的產業鏈，並創造本地的專業集群，在關鍵產業領域形成多個類似矽谷的專業區域，並與大學的研究緊密對齊。在電動車領域，中國擁有約 70% 專利，在 5G 和 6G 電信設備也處於類似地位。中國在 2023 年申請全球近半專利。由於中國在 STEM 畢業生數量上超過除印度外的世界其他國家，這種趨勢可能會持續下去。

對於中美貿易問題，德銀則偏向樂觀，認為貿易和市場並非那麼緊密相關。一項快速達成的貿易協定可能涉及有限的關稅、撤銷一些當前的限制，以及美中企業之間的一些大型合約。若這種情況發生，中國股市將會上漲。出口下降可能在一段時間內反而推動股市上漲。