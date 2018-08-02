人行連10天暫停公開市場操作 大摩看好人民幣年底回升至6.6

中國人民銀行已連續十個交易日未進行逆回購操作，專家表示，今年內可能還會再以定向 MLF 或定向降準等結構性貨幣政策工具，對市場注資。經濟學家更預計，美元從第四季會走弱，預計人民幣到年底可望回升至 6.6。

今 (2) 日人行再發公告，指目前銀行體系流動性總量處於較高水準，可吸收人行逆回購到期等因素影響，不展開公開市場操作，代表人行已連續第十個交易日未進行操作。

《證券日報》報導，東方金誠首席宏觀分析師王青表示，人行連續 9 日累計凈回籠資金高達人民幣 5500 億元，遠高於 7 月 23 日展開的人民幣 5020 億元 1 年期中期借貸便利 (MLF) 操作。

王青分析兩大主因在於，一方面 7 月底財政支出力道大，近期資金面持續偏鬆，流動性充裕。另一方面，目前中美利差處在區間低點附近，人民幣有一定貶值壓力，短期內貨幣市場利率進一步向下空間有限。

興業銀行首席經濟學家魯政委指出，目前銀行間狹義流動性的改善向社會融資規模的流動管道並未完全暢通，因此就算 3 個月上海銀行間同業拆放利率 (Shibor) 利率往下，信用利差依舊波動上升，預計人行今年內還會透過定向 MLF 或定向降準等結構性貨幣政策工具釋放流動性。

在人民幣後市方面，摩根士丹利中國首席經濟學家邢自強指出，預計美元在第四季會走弱，預計人民幣兌美元匯率到年底可望回升到 6.6 元。他指出，近期人民幣的貶勢是由市場預期所導致，預計這波貶勢已到尾聲，預計接下來會慢慢回歸到先前匯率的框架，對美元則取決於美元指數表現。

眼看人民幣日前一度跌到逼近 6.9 大關，摩根士丹利依舊維持 7 月提出人民幣兌美元匯率年底目標在 6.6 元的觀點，強調美元從第四季到明年皆看貶。不過，如果中美貿易戰進一步升級，例如像川普先前揚言把關稅範圍擴大到 5000 億美元，或者進一步調高關稅稅率，人民幣匯率波動的壓力將大。