英國央行預料降息1碼 面臨複雜經濟挑戰

鉅亨網編譯段智恆 2025-02-05 21:10

‌



隨著英國經濟增長前景疲弱、企業稅收即將上調，以及美國總統川普的關稅威脅，市場普遍預期英格蘭銀行 (BOE / 英國央行) 將於本周四 (6 日) 降息。

截至迄今，市場對英格蘭銀行在 2 月貨幣政策會議中降息 1 碼 (25 個基點) 的預期高達 98%，一旦降息後基準利率將降至 4.5%。

‌



在去年 12 月的會議中，英格蘭銀行選擇維持利率不變，當時指出服務業通膨達到 5% 高峰，而去年 11 月的整體通膨率為 2.6%，高於預期。隨著服務業通膨降至 33 個月來的最低點 4.4%，整體通膨率也降至 2.5%。

自 1 月以來，交易員們加大對英格蘭銀行 2025 年可能降息次數的押注。年初時市場預期將降息兩次，但包括英國駿懋銀行集團 (Lloyds Banking Group) 總裁 Charlie Nunn 在內的經濟學家和商業領袖表示，他們預估會有 3 次降息。市場目前預測到今年 12 月可能會有超過 80 個基點的降息，這意味著有可能降息四次。

這些預期源於多項出乎意料的經濟數據，包括零售銷售不如預期及去年 11 越令人失望的經濟成長。

本周四會議的關鍵將是貨幣政策委員會 9 名成員的投票結果，如果投票結果接近一致或完全一致，將暗示對降息的偏好。此外，市場還會密切留意英格蘭銀行對 2025 年經濟成長和通膨的最新預測。

英國經濟在去年第三季停滯，英格蘭銀行已預測去年最後 3 個月也未見成長。若英格蘭銀行下調 2025 年的成長預測或調整對通膨的預期，將被視為支持鴿派政策的訊號。

未來的不確定性

英格蘭銀行的預測可能會受到兩個重要發展的影響，這是英格蘭銀行總裁貝利 (Andrew Bailey) 可能會被問及的問題。

第一個是英國政府去年 10 月宣布的財政改革，尤其是對企業薪酬稅的顯著提高，是否會對通膨產生影響。根據英國商會的調查，一些企業計劃因應成本上升而提高價格。

第二個問題是，川普的貿易政策和中美貿易戰的開端將如何影響英國。川普威脅對來自英國和歐盟的進口商品徵收關稅，儘管他對加拿大和墨西哥的關稅徵收推遲，表明其他國家或許可以談判以避免這場貿易戰。

有分析認為，英國可能會從與美國的貿易爭端中受惠，因為英國與世界最大經濟體美國的貿易關係較為平衡，這可能讓更多投資流入英國，並帶來新的貿易機會。

面臨停滯性通膨的挑戰

SEI 的全球固定收益主管 Anthony Karaminas 指出，英國目前面臨「輕度停滯性通膨」狀況，即經濟停滯與高通膨並存，這對英格蘭銀行來說是一大挑戰。英格蘭銀行需要在支持經濟活動和遵守其明確的通脹目標之間找到平衡。

如果英格蘭銀行繼續以快速步伐降息，可能會對英國政府債券市場造成信譽損失，這將限制政府在當前經濟增長疲弱的情況下推動生產力成長的空間。