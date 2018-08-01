內憂外患夾攻 財新中國7月製造業PMI創8個月新低

今 (1) 日公佈的 7 月財新中國製造業採購經理人指數 (PMI) 為 50.8，較上月小幅下滑 0.2 個百分點，創下八個月以來最低，尤其 7 月新出口訂單指數更創下 25 個月來最大降幅。在內需偏弱、環保政策依舊嚴厲，以及中美貿易戰持續發酵下，製造業前景恐怕並不樂觀。

中國財新製造業 PMI 走勢圖 圖片來源：IHS Markit、財新

數據結果與昨 (31) 日中國國家統計局公布的製造業 PMI 走勢相符，國家統計局公佈的 7 月製造業 PMI 為 51.2，較上月下滑 0.3 個百分點。

最新公布的 7 月中國製造業新訂單、產出增速皆趨緩，新訂單增速更連續兩月趨緩，更低於歷史均值。

調研顯示，主要受外需減少影響，新出口訂單指數已經持續四個月位於收縮區間，7 月更是創下 25 個月最大降幅。廠商報告顯示市場情勢較為疲軟，影響出口銷售。

財新智庫莫尼塔研究董事長、首席經濟學家鍾正生表示，7 月財新中國製造業 PMI 繼續較上月小幅下降，顯示製造業景氣溫和走弱，出口的拖累加大，但企業積極增加庫存、資金周轉壓力有所緩釋，對製造業形成正面帶動。

至於通膨壓力趨緩，雖然 7 月投入成本漲幅依舊明顯，但較上月已有所放緩。受訪廠商表示，成本上升主要與鋼鐵、石油等原料漲價有關。廠商因此繼續上調出廠價格，但加價幅度為三個月新低，部分廠商表示，需求相對低迷限制了定價權。

廠商在第三季初繼續增加採購，但增速降至逾一年以來最低，採購庫存幾乎上月持平；企業為交付訂單動用成品庫存，導致成品庫存連續三個月出現下降。7 月供應商交貨速度進一步趨緩，但延誤程度已是 2 月以來最輕。許多受訪廠商反映，環保政策收緊和庫存短缺，影響了供應商的交貨速度。

多數廠商預計，未來一年產出會有所增長，但樂觀度並未改善，業界信心仍舊低迷；部分廠商擔心市況疲軟、環保政策收緊以及中美貿易戰，可能會對產量增長帶來衝擊。

儘管上述調查顯示廠商對於製造業前景依舊憂心，不過 A 股今日早盤受到中美貿易戰可能重啟談判影響，小幅高開回落後快速反轉向上，上證指數再次向 2900 點關卡進攻，創業板指數大漲近 1%。截止發稿，上証綜指報 2881.06 點，漲 0.16%，創業板指報 1571.99 點，漲 0.69%。