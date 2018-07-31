受天候、貿易摩擦影響 中國7月製造業PMI小跌至51.2%

中國國家統計局公佈，7 月份製造業採購經理人指數 (PMI) 為 51.2%，較上月回落 0.3 個百分點。非製造業 PMI 54，較上個月下滑 1 個百分點。官方表示，近期受到天候因素影響，加上國際貿易摩擦升溫，以及部分行業進入傳統生產淡季等，製造業 PMI 出現一些波動，但基本還算穩定。

圖自中國國家統計局

2018 年 7 月份，中國製造業採購經理指數（PMI ）為 51.2% ，比上月回落 0.3 個百分點，高於臨界點，製造業維持成長態勢。非製造業商務活動指數為 54.0% ，比上月回落 1.0 個百分點，連續 11 個月維持在 54.0% 及以上的較高景氣區間，代表非製造業繼續維持較快成長。

圖自中國國家統計局

中國國家統計局服務業調查中心高級統計師趙慶河表示，中國採購經理指數繼續位於景氣區間。並指出近期受到強降雨、颱風、高溫等天候因素影響，加上國際貿易摩擦升溫，以及部分行業進入傳統生產淡季等，採購經理指數出現一些波動，但基本還算穩定。

趙慶河強調，7 月份製造業隨然比上個月下滑 0.3 個百分點，但連續 5 個月位於 51.0% 以上，製造業持續處在相對穩定的景氣區間。

本月主要特點：

一是製造業大多數行業保持擴張。在調查的 21 個行業中，14 個行業的 PMI 位於擴張區間，其中醫藥製造業、專用設備製造業、鐵路船舶航空航太設備製造業和電氣機械器材製造業 PMI 均位於 53.0% 及以上的較高運行區間，實現較快增長。

二是供需繼續增長，增速有所放緩。他表示，這個月受不利天氣影響較大，局部地區一些工礦企業停產，部分企業更集中進入設備檢修和技術改造期，生產活動和市場需求總體有所放緩。生產指數和新訂單指數分別為 53.0% 和 52.3% ，低於上月 0.6 和 0.9 個百分點。

三是居民消費水準提升，消費品製造業加快擴張。消費品製造業 PMI 為 52.4% ，比上月上升 0.6 個百分點，高於製造業總體 1.2 個百分點。從行業大類看，食品及酒飲料精製茶製造業、紡織服裝服飾業等行業 PMI 持續位於 53.0% 及以上，保持了較快擴張。

四是價格漲幅回落，部分企業成本上漲壓力有所減輕。主要原材料購進價格指數和出廠價格指數為 54.3% 和 50.5% ，分別低於上月 3.4 和 2.8 個百分點，連續上升後出現回落。其中黑色金屬冶煉及壓延加工業、有色金屬冶煉及壓延加工業的兩個價格指數均出現明顯下滑。

五是匯率波動加大，進出口指數回落。調查結果顯示，本月反映人民幣匯率波動對生產經營造成一定影響的企業比重環比上升 3.1 個百分點。受近期國際貿易摩擦升溫等影響，部分企業出口訂單和原材料進口有所回落，新出口訂單指數和進口指數分別為 49.8% 和 49.6% ，均位於臨界點以下。

中國物流與採購聯合會分析師張立群分析，目前經濟看來仍繼續保持平穩成長態勢，但短期下探壓力有所顯現。7 月份 PMI 指數小幅下降，繼續保持在榮枯線以上，經濟平穩增長態勢不變。

張立群特別指出，生產指數、採購量指數、生產經營活動預期指數均有下降，代表企業生產經營活動略有降低。新訂單指數下降，新出口訂單指數持平，則反映市場需求水平總體略降；價格類指數下降，顯示需求對供給拉動力度有所減弱。

服務業成長趨緩

至於服務業部分則持續擴張，服務業商務活動指數為 53.0% ，在近期穩步上升後，本月回調 1.0 個百分點，服務業增速有所放緩。

趙慶河指出，在調查的 20 個行業中，15 個行業的商務活動指數處於擴張區間，其中鐵路運輸、航空運輸、電信等行業商務活動指數均位於 60.0% 以上的高位景氣區間，業務總量較快增長。受製造業生產活動放緩和颱風暴雨等因素影響，生產性服務業和物流業商務活動指數為 55.8% 和 52.8% ，分別比上月回落 1.9 和 5.7 個百分點，業務總量增速有所減緩。在市場需求持續擴張的帶動下，服務業價格水準有所回升，投入品價格指數和銷售價格指數為 53.2% 和 51.6% ，均比上月上升 1.1 個百分點，其中銷售價格指數為今年 2 月以來的高點。



