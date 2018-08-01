談融資難 人行參事跳出來 呼籲別把影子銀行趕盡殺絕

中國人民銀行參事盛松成表示，不能把影子銀行趕盡殺絕，更強調融資難比融資貴，其實更為嚴重，

盛松成最新接受媒體專訪時指出，上半年對實體經濟發放的人民幣貸款占同期社會融資規模增量的 96.3%，強調這項指標相當不正常，代表實體經濟幾乎只能靠人民幣貸款融資，反觀其他融資工具、融資管道都無法獲得有效利用。

他指出，所謂影子銀行是有金融機構之實，無傳統銀行知名的機構和業務，包括務包括委託貸款、信託貸款等。盛松成強調這實際上是中性的，「就像一個人晚上走路總是有影子的，但這影子不能太大，而太小實際上也不正常。」

盛松成表示，隨著近期金融去槓桿的邊際力道下滑，今年 M2 增速將高於去年，並預計今年貨幣政策將從先前的「穩健偏緊」放寬到「穩健中性」。

近來中國官方對小微企業和民間企業貸款推出一連串的措施，希望解決融資困難問題。盛松成更大聲呼籲，現在「融資難」的問題比「融資貴」更為嚴重，因此開放利率上浮，讓小微企業能借到錢才是關鍵要點。呼籲人行應該讓銀行自行選擇對小微企業的貸款利率，才是利率市場化的發展方向。

由於在中國大企業融資相對容易，反觀規模較小的企業，因為比大型或國有企業更容易有償貸能力差、風險高等問題，民營或小微型企業可能會因為貸款抵押、擔保條件太嚴以及貸款成本較高等因素，很難從銀行獲得貸款。

中國政治局會議昨日重申去槓桿政策的決心，回應外界去槓桿政策鬆綁的揣測。這個持續兩年的政策，之所以用力打擊影子銀行，就是希望能遏制金融市場風險。

在影子銀行大受打擊，銀行機構對民間與小微企業放款意願相對較弱之下，中國官方近來祭出多項措施，包括引導金融機構將降準資金用於支持小微企業、鼓勵商業銀行發行小微企業金融債券，豁免發行人連續盈利的要求、人行涉資高達人民幣 5,020 億元的中期借貸便利（MLF）操作。種種舉動就是要讓短期流動性環境維持寬鬆，提高金融機構借款的意願。