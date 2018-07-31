郭明錤看被動元件供需緊俏將趨緩 外資分析師看法不同調

天風國際證券研究與策略部總監郭明錤，日前提出對被動元件的看法，衝擊相關族群近來走勢。對此，有外資分析師認為，郭明錤的看法雖反映部分投資人現階段的顧慮，但並不能代表目前被動元件的產業現況。

郭明錤認為，車用、5G 與消費性電子將帶動被動元件需求，預期到 2020 年之前將呈現供不應求。但隨著明年下半年各家產能陸續開出後，供需雖然緊俏，但緊俏程度恐不如市場預期的「非常非常緊俏」。

對此，有部分外資分析師認為，近期被動元件股價波動大，主要是目前市場對被動產業的信心度還不夠強。雖然郭明錤對 MLCC 看法反映部分投資人現階段的顧慮，但並不代表目前被動產業的現況。

法人指出，被動元件市場第三季表現還是很樂觀，且因日韓系廠商已經基本確定將快速退出常規型 MLCC 產品生產。加上消費電子設備換代，通信頻段升級，電動汽車迅猛發展等外圍因素，MLCC 市場缺口短期內依然會放大，今年看漲持續性確定，高景氣行情趨勢至少將延續至明年。

此外，電阻因上游材料陶瓷基板供應緊張，以及環保政策趨嚴影響，電阻產品也出現大幅提價，國內外大廠產品漲幅在 40-70％不等。

法人預期，接下來 8 月中旬以後正式進入傳統旺季，各類下游產品拉貨力度轉強，電阻產品有望再出現一波上漲潮。

不過外資也強調，若智慧型手機需求持續走軟、或電子產品成長趨緩，以及產能擴張高於預期，將會是影響 MLCC 與晶片電阻價格波動的關鍵因素。