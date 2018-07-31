中國手機品牌今年市占54% 華為、小米、OPPO最突出

根據全球市場研究機構 TrendForce 最新研究結果顯示，中國智慧手機品牌在過去幾年高速成長，預估今年全球市占率將擴大至 54%，尤以華為、小米、OPPO、Vivo 表現最突出，四大品牌囊括所有中國品牌市占率中近 7 成；TrendForce 預估，今年全球智慧手機年增率將僅是持平或微幅成長，各品牌為維持市占表現，競爭將較以往更激烈，市場淘汰賽加劇。

TrendForce 指出，受惠強勁內需市場，且積極投入智慧手機的研發、開創品牌價值等因素，包含 IDH(Independent Design House) 在內的中國品牌廠商過去幾年高速成長，去年開始更突破過去以韓系、美系等國際品牌為首的智慧型手機市場格局，囊括逾半的全球市占率。

TrendForce 表示，以全球智慧型手機需求來看，雖有新興國家的新增需求挹注，但消費者換機意願普遍被動，換機週期延長，造成全球智慧手機市場成長力道趨緩，TrendForce 預估，今年全球智慧型手機年成長率將較去年持平或僅微幅成長，各品牌競爭將較以往更為激烈。

TrendForce 指出，中國智慧手機品牌市占版圖變化要素，包括積極開發新市場、精簡銷售渠道、布局線上及線下的銷售等，多元模式固然是擴大市占率不可或缺的一環，但中國品牌能從激烈競爭中脫穎而出並持續擴大市占，主要仍歸功於成功的定價策略，強調高性價比及各價格區間帶產品佈署齊全，使其能在新開發區域中贏得市場。

TrendForce 認為，今年面對市場淘汰加劇，中國智慧手機品牌透過海外市場的拓展得利，穩占全球過半市場，預估全球市占率將擴大至 54%；但是，高度強調性價比策略恐不斷壓縮中國品牌廠商的獲利空間，金流壓力將加速品牌的淘汰，未來中國品牌的發展將更為集中收斂。

TrendForce 表示，中國品牌以華為、小米、OPPO、Vivo 表現最為突出，四大品牌不僅囊括所有中國品牌市占率中近 7 成水位，這種大者恆大趨勢不變，且將牽動中國品牌在全球市占率版圖的擴張態勢。