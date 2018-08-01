IC Insight：全球GDP增長與IC產業增長 關聯性持續攀升

IC Insights 近期發布 2018 年年中更新 McClean 報告，內容指出，2018 年至 2022 年的全球 GDP 增長和 IC 產業增長的關聯性將持續攀升，該行業的成熟發展，使其與全球經濟擴張成一陣線。

如下圖所示，IC Insights 預測，2018 年至 2022 年，全球 GDP 和 IC 市場相關係數 (correlation coefficient) 將達到 0.95，高於 2010-2017 年時期的 0.88，代表著在過去近 20 年的期間，全球經濟增長與 IC 產業發展習習相關。

全球 GDP 與 IC 產業增長相關係數

IC Insights 指出，在 1980 至 1989 年期間，日本企業開始提升 IC 產能，而在 1990 至 1999 年期間，南韓與台灣企業加入市場，在這兩個期間，全球 GDP 增長與 IC 產業發展的關聯性薄弱，或是甚至毫無關聯。

而在 2000 年至 2009 年期間，IC 產業開始進行整合，IC Insights 認為，越來越多的併購案導致 IC 製造商和供應商減少，使供應基礎產生重大變化，該產業日漸成熟，促使全球 GDP 增長與 IC 產業之間的關聯性變得更加密切。

影響 IC 產業發展的其他因素包含，許多廠商轉型至輕晶圓廠 (Fab-lite) 或無晶圓廠的商業模式，資本支出佔銷售額的比例正在下降，這些趨勢都意味著半導體產業正在轉變，這些好的改變將使市場週期面臨較小波動。

在 2017 年，IC 產業的增長主要受到「產能 / 資本支出週期模型」影響，DRAM 和 NAND 快閃記憶體的產能飆升，推動整體 IC 行業增長 25%。表面上來看，全球 GDP 增長和 IC 產業之間的強烈關聯，在 2017 年稍有退卻，但 IC Insights 不認同此看法。

該報告指出，若在整體 IC 市場，移除 DRAM 和 NAND 快閃記憶體銷售，則 2017 年 IC 市場成長 11%，這與全球 GDP 從 2016 年的 2.4% 增長到 2017 年的 3.1% 情況密切相關。

此外，若不包含 DRAM 和 NAND 快閃記憶體，2018 年整體 IC 市場增長率預測將下滑 3%，從 2017 年的 11% 下滑至 2018 年的 8%，而今年全球 GDP 預期增長亦將略低於去年增長。

因此，扣除近兩年 DRAM 和 NAND 快閃記憶體的驚人銷售，整體 IC 市場的增長與全球 GDP 增長，仍維持密切的關聯。