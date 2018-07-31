風華高科拖累 國巨跌逾9%再失800元 跌落股后寶座力守老三

中國被動元件龍頭風華高科調漲部分規格晶片電阻價格，漲幅最高達 72%，但利多出盡，早盤被打至跌停鎖住，連累影響台股被動元件。國巨 (2327-TW) 午盤重挫 9%，最低來到 758 元，除失守 800 元整數關卡外，更被信驊 (5472-TW) 擠下股后，與精測 (6510-TW) 展開老三保衛戰。

根據中國財經媒體華爾街見聞的報導指出，風華高科調漲部分晶片電阻價格，其中 0402J 型號調漲幅度 42.28％，0603J 型號調漲幅度高達 72％，不過漲價題材利多出盡，風華高科今日早盤股價跳水，跌停鎖住人民幣 19.53 元，跌破人民幣 20 元大關。

受風華高科拖累，台股被動元件龍頭國巨繼昨 (30) 日失守 900 元後，再失 800 元整數關卡，被信驊、精測超車，儘管公司持續實施庫藏股護盤，但股價仍面臨沉重賣壓，目前暫居第四。同族群的華新科 (2492-TW) 雖公布第二季財報獲利亮眼，也止不住跌勢，再度亮燈跌停，信昌電 (6173-TW)、奇力新 (2456-TW) 跌幅最深也逾 9%。

不過在一片殺聲中還是有個股力守紅盤，大毅 (2478-TW) 雖今日開低，但隨後一路走高，並一度收復百元關卡，盤中雖遇亂流但仍持穩在平盤之上，為今日被動元件族群中表現較為亮眼。

大毅自結 6 月單月稅後純益 2.13 億元，年增 15 倍，每股純益 1.14 元。自結第二季每股純益 1.91 元也超越去年全年，累計大毅上半年每股純益 2.05 元。