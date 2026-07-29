〈國巨法說〉BB值跳增至2.2 客戶甚至願意溢價確保供貨穩定 暫無庫藏股護盤計畫

鉅亨網記者彭昱文 台北 2026-07-29 20:22

被動元件大廠國巨 *(2327-TW) 今 (29) 日召開法說，經營團隊表示，6 月底接單出貨比 (BB Ratio) 大幅跳增至 2.2，第三季營運續強，若原料成本持續上漲，不排除再漲價，客戶也有意洽談長期供貨合約 (LTA)，以確保供貨穩定。

國巨董事長陳泰銘。(鉅亨網資料照)

針對近期股價大幅修正，法人也在會中提問公司是否有意執行庫藏股護盤，對此，國巨表示，目前暫無相關規劃。

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營運展望方面，國巨表示，第三季營收估季增，毛利率、營益率同步續揚，標準品及特殊品稼動率都將超過 90%；客戶對下半年之看法與展望正向，其中，AI 需求維持正向，帶動各類元件需求同步成長，目前 AI 相關產品占總營收約 16%。

除了 AI 成長外，國巨表示，工業持續復甦，已連續六季維持成長態勢，，車用亦逐漸回溫，整體動能趨向正向；消費性產品需求維持強勁，不過筆電市場今年仍相對平淡，但新產品導入可望自 2027 年開始帶動需求。

國巨表示，第一季 BB Ratio1.5，但到第二季跳增至 2.2，顯現需求強勁，若以通路庫存來看，大中華區代理商約 2 個月，全球代理商約 4 個月，高服務型通路約 5-6 周，也顯示狀況持續改善、需求持續上升。