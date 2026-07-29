被動元件大廠國巨 *( 2327-TW ) 今 (29) 日召開法說並公告第二季財報，稅後純益 94.18 億元，季增 17.7%、年增 88.5%，每股純益 4.59 元；上半年稅後純益 174.19 億元，創歷史同期最佳，年增 65.5%，每股純益 8.48 元。

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國巨表示，第二季 AI 相關需求提升，持續帶動多個產品類別之成長，其中，鉭質電容銷售金額季增 14.1%、年增 44%；MLCC 與電阻成長幅度高於整體，標準品與特殊品需求均強勁，主要市場區域也均呈現成長、亞洲表現相對突出。

單季產品營收比重來看，鉭質電容 23.8%、磁性元件 23.5%、MLCC 19.1%、電阻 14.3%、感測器 10.9%、其他 8.4%；應用方面，工業 28.4%、運算 27.3%、車用 15.9%、消費性電子 12.2%、通訊 12.2%，航太 / 國防 / 醫療等 4%。

各區域別營收比重，中國 27.3%，中國外的亞洲地區 27.3%、美國 27%、歐洲 18%；依銷售通路劃分，通路商 46.2%、OEM 35.4%、EMS 18.4%。

國巨上半年營收 826.22 億元，年增 29.3%，毛利率 38.3%，年增 2.7 個百分點、營業利益率 25.9%，年增 4.7 個百分點，同樣受惠來自於 AI 相關應用需求的強勁動能，標準品及特殊品亦呈現快速成長。