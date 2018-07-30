特斯拉二季報前瞻：糟糕的可能是財報 而非股價？

周四（8 月 2 日），特斯拉將披露第二季財報，利潤率、何時能實現正現金流以及能否實現生產目標等均是市場的關注焦點。

華爾街預計，這家電動車巨頭當季的表現或與上第一季一樣糟糕，仍舊處於虧損之中：每股收益 - 2.74 美元，營業收入 41.2 億美元。

第一財季，特斯拉調整後每股虧損 3.35 美元，營收 34.1 億美元，凈虧損 7.846 億美元（合 4.19 美元 / 股），較去年同期有所擴大。此外，自由現金流為 - 10.5 億美元。

特斯拉驚人的「燒錢」速度有目共睹，空頭們不禁加大力度對其股價施壓。但在 Business Insider 高級記者 Matthew DeBord 看來，縱使第二季表現不見得盡如人意，特斯拉股價仍不會受到過多影響。

DeBord 指出，一季報公布後，若不是 CEO 馬斯克「口出狂言」上演一場史上最尷尬電話會，特斯拉股價本應波瀾不驚，而非直線跳水。但三個月後，當時一度跌破 276 美元的特斯拉股價再次回到了接近 300 美元的水平，上漲超過 4%。

財報或許並不亮眼，但在二季報公布之前，特斯拉股價一直保持在高位，市值則達到 500 億美元左右，超過老牌汽車巨頭菲亞特克萊斯勒和福特汽車。

因此，DeBord 大膽預言：

若有人預計特斯拉股價將在二季報公布後暴跌，那一定會失望而歸。

盈利狀況令人憂心

儘管馬斯克曾公然表示，特斯拉將在今年三第四季盈利並產生正現金流，仍有相當一部分多頭認為：不了不了，我們是不指望貴司今年能盈利了。

彭博數據顯示，截至上季，特斯拉的自由現金流已連續 5 個季度出現負增長，從 2016 年底到 2017 年底的 12 個月周期內，特斯拉每季度的負自由現金流量至少有 5 億美元。

特斯拉的「燒錢」能力令人咋舌。彭博社曾報導，按照特斯拉平均每分鐘消耗 6500 美元的速度，它的資金或將在 2018 年底消耗殆盡。

但 DeBord 也看到，一段時間以來，特斯拉每第一季的營收都在節節攀升，實現每季近 2 億美元的增長。他認為，這一增速將在 2018 年下半年及 2019 年逐漸加快。屆時，特斯拉營收將突破 50 億美元，由此獲得微薄盈利。

成也 Model 3，敗也 Model 3

Model 3 是特斯拉旗下首款平價電動車，特斯拉希望靠 Model 3 以低價走量攻占中低端市場，進而實現盈利。

但 Model 3 產量遲遲達不到目標，成了困擾特斯拉及其投資者的最大問題。對於特斯拉而言，股價成敗幾乎可說是繫於 Model 3 之手。

摩根士丹利之前就分析稱，Model 3 即使是短期生產方面的變動都可以顯著地影響特斯拉的現金水平、流動性和財務信貸價值。這是因為固定成本吸收（fixed cost absorption）和負值營運資本之間的內在相互作用。

與其他因素相比，Model 3 的生產情況完全可以左右特斯拉的股價。

此前，這種車型的量產計劃遲遲達不到目標，引發了越來越多的懷疑。好在就在截止日期之前，CEO 馬斯克宣布 Model 3 一周生產 5000 輛的目標達到了。如果這種勢頭能夠延續，應該會幫助特斯拉產生更多現金。

儘管如此，仍有不少投行強烈唱空特斯拉。

摩根大通分析師 Ryan Brinkman 日前重申了對特斯拉的「賣出」評級，理由是擔心公司估值過高和行業競爭加劇，還擔心其二季報的自由現金流和凈利率會很不好看。他給出的目標價為 180 美元，意味著其認為該股將下跌 40%。

紐約投行 Needham & Co 周四將特斯拉評級從「持有」下調至「賣出」，理由是近期特斯拉 Model 3 的退訂量已經超越了新增訂單數。

在空頭的夾擊中，DeBord 卻認為，唱空者花費了太多時間來關注特斯拉的「超現實」財務狀況，卻沒有用足夠的時間考慮其產品的吸引力及客戶的忠誠度，而 Model 3 訂單數量之多前所未有，就是特斯拉給自己上的最佳保險。

全球沒有其他汽車製造商能夠獲得接近 40 萬輛的汽車訂單，也沒有別家的客戶願意為一輛他們可能很多年都拿不到的車而預付 1000 美元的定款。

特斯拉「鐵粉」設立的追蹤網站 Electrek 曾報導，特斯拉目前已經賣出了 20 萬輛電動汽車，成為美國首個達到這一門檻的汽車製造商。

這群「鐵粉」還稱，特斯拉在加州 Fremont 工廠周邊停車場存放了幾千輛 Model 3，符合特斯拉生產率整體翻倍的事實，也反映了馬斯克所說的「隨著生產率加速，交付變成新的瓶頸」。

因此他們認為，特斯拉加州工廠周邊屯了至少 6000 輛 Model 3 體現了物流問題，而非需求問題。

對於普通投資者來說，這意味著，特斯拉二季報中的電動車庫存數據值得重點關注。