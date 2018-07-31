美股盤中─科技股再度下挫 拖累Nasdaq下跌逾1%

美國股市週一中場下跌，上週開始的科技股跌勢持續至今日。

以科技股為主的 Nasdaq 下跌 1%。臉書與 Netflix 股價分別下跌 3.9% 與 4.3%。亞馬遜與 Alphabet 亦分別下跌 1.2% 與 1.8%。

台北時間 00:10

道瓊工業平均指數下跌 80.96 點或 0.32% 至 25370.10

Nasdaq 指數下跌 95.86 點或 1.24% 至 7641.56。

S&P 500 指數下跌 13.46 點或 0.48% 至 2805.36。

上週，科技股下挫。臉書上週四重挫 19%，該公司公布營收較預期疲弱，並降低了第三季營收預估。臉書的大幅跌勢，使得科技股上週下跌 1.15%。

貿易擔憂週一依舊影響了投資人。報導指出，加拿大，歐盟，日本，墨西哥與南韓下週將舉行會議，討論如何回應川普總統威脅對進口汽車課徵關稅。

分析師說，市場將會感到緊張。那些關稅將會反應在企業財報中，最終將影響到消費者。一旦這種情況發生，消費者信心將會受創。

聯準會 (Fed) 將於週二與週三舉行為期二天的政策會議。根據 CME 的 FedWatch 工具顯示，升息的機率僅 3%，但投資人將注意央行政策正常化的訊息。

Fed 會議舉行前，美國債券殖利率週一上升。10 年期債券殖利率上升至 2.99%，創 6 月 13 日以來高點。殖利率上升支撑了銀行股上漲。摩根大通與美國銀行股價均上漲逾 1%。