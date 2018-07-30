又不務正業？特斯拉出奇招 推出限量衝浪板

月初電動車大廠特斯拉 (TSLA-US) 才歡慶產能步入正軌，成為「真正的汽車公司」，但是近期特斯拉似乎又開始「不務正業」，上週五 (20 日) 特斯拉悄悄在官網上推出限量衝浪板，剛發布沒多久，即馬上銷售一空。

特斯拉與衝浪品牌 Lost 合作，聯名推出這款高階衝浪板，這是繼桌上型充電器、行動電源、馬克杯、手提包之後的最新特斯拉週邊商品，專為世界衝浪聯盟冠軍運動員所設計，設計靈感正是來是特斯拉電動車的內裝。

衝浪板限量 200 個，目前已售罄。(圖：特斯拉官網)

由於物以稀為貴，新推出的衝浪板限量 200 個，而且可自訂規格，一個衝浪板要價 15000 美元 (約台幣 4600 元) ，比一般衝浪板貴了 2 倍以上，也是目前特斯拉價格最貴的週邊商品。

該衝浪板承襲特斯拉電動車的風格，採用電動車相同的亞光黑和亮光飾面，甲板採用輕質「黑鏢」纖維材質，輕便且穩固，底層採用 4oz 雙層玻璃纖維布，具高抗拉強度及尺寸穩定性。

目前官網有紅色、黑色兩款色系可供參考，與其他週邊商品色調保持一致。

特斯拉表示，Model X、Model S 和 Model 3 等車款都可以輕鬆收納新推出的衝浪板。目前衝浪板於官網已售罄，特斯拉預計 2 至 10 周內開始發貨。