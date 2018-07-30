〈分析〉別逼人上公共雲！微軟雲端市占成長勝過業界霸主的關鍵

根據科技調研機構 Synergy Research 報告，微軟 (Microsoft) (MSFT-US) 雲端業務第二季的市佔率的成長速度勝過了市場霸主亞馬遜 (AMZN-US) 和谷歌 (GOOGL-US)，其致勝關鍵在於微軟比他們更早進入關鍵領域：混合雲端 (亦稱落地公有雲)，即客戶可利用共通的管理工具，混合使用他們在自家數據中心使用的雲端服務和軟體。

Synergy Research 上週四報告，在雲端基礎設備市場上，微軟 Azure 第二季市占率 14%，市佔率較去年同期增加 3 個百分點，但同業亞馬遜市占卻持平在 34%，而谷歌只增加 1 個百分點至 6%。

根據 Synergy 的統計，去年第四季和今年第一季微軟的市佔率成長速度也快過亞馬遜 (不同於軟體服務市場，亦不包含主機託管 app，如 Microsoft Office 365、Salesforce 和 Workday 等)

亞馬遜上週公布其雲端營收年增近 49% 至 61.1 億美元，而微軟雖沒有公布 Azure 的季度營收，但提到 Azure 營收成長 89%。谷歌則沒有公布第二季雲端數據和成長率等。

在微軟第二季財報的電話會議上，摩根士丹利分析師 Keith Weiss 詢問微軟執行長 Satya Nadella ，Azure 顧客的使用情形有無改變，當時 Nadella 稱變化不大，但先前提出一種連結方式已見成效，即是用同一套工具讓各企業在自家數據中心和微軟雲端都能運作 app，這樣企業過段時間就可以將資料移到雲端。

這種在本地 app 和雲端 app 通用的工具就廣泛稱為「混合雲端」，微軟 2015 年時就推出這種關鍵產品「Azure Stack」。Nadella 表示，「因為大眾使用 Azure Stack 加上 Azure，所以持續推動微軟的 laas 成長。」

Brad Reback 領導的 Stifel 分析團隊隔日表示，「聽到 Azure Stack 初步成功持續下去令人開心，因為我們認為此產品讓微軟在混合雲上有獨特的地位。」

過去幾週，亞馬遜和谷歌也宣布更加支持顧客在自家伺服器上做雲端工作，而不一定要使用公共雲。7 月 17 日，亞馬遜宣布 Snowball Edge 的新功能，原本這項硬體設備最初旨在做一些輕量的運算工作，最終是希望將數據移到亞馬遜雲端，現在顧客可以在上面運行各種標準的 EC2 虛擬機實例，EC2 實例廣泛用在亞馬遜主要公共雲上的各種運算工作。

亞馬遜科技長表示，這套工具可以讓顧客省去將非常龐大的數據移至雲端的工作，或者這些數據存放位置不太能輕易更動至雲端。

本週稍早，谷歌也跟上腳步推出混合雲軟體「 Cloud Services Platform」，其中一項新技術是本地 GKE (Google Kubernetes Engine)，也是谷歌提供顧客管理雲端容器 (container) 的一種工具，取代傳統運作程式代碼的虛擬機，這工具也類似上述，不同的是這工具可以套用在企業現行的數據中心基礎設備上。

除此之外，過去亞馬遜也推出一些在企業數據中心使用的工具，谷歌也曾宣布與出售企業數據中心設備的公司合作，加上近日新舉措，凸顯雲端供應商越來越有興趣對滿足企業、政府和其他團體的這塊需求，因為上述這些機構至少現階段可能不太想仰賴外部供應商存放數據。