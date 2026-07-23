鉅亨網編譯陳又嘉 2026-07-24 06:12

美光逆勢漲超3%，馬斯克感謝提供可觀記憶體晶片配額(圖：Shutterstock)

受上述言論激勵，美光股價周四逆勢上漲 3.2%，投資人將馬斯克的言論解讀為雙方策略性供應關係進一步深化的驗證。

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這與特斯拉股價形成對比。特斯拉因財報不如預期、自由現金流轉為負值，以及汽車業務利潤率疲弱，股價大跌 14.5%。

根據財報會議逐字稿，馬斯克的原話清楚凸顯這項供應安排的重要性：「事實上，我也想感謝美光提供給我們記憶體配額。他們必須在記憶體配額方面做出一些非常艱難的決定，我們真的很感謝美光願意在未來幾年為特斯拉騰出空間。考量到如今記憶體價格相當瘋狂，他們實際上以合理的條件提供給我們非常可觀的配額。」

其中，「未來幾年」這個說法格外值得關注。

TrendForce 周四報導指出，美光的策略客戶協議 (SCA) 屬長期合約，通常鎖定 3 至 5 年的價格及供應量，目前這類協議已涵蓋美光約 20% 的 DRAM 產量，以及約三分之一 NAND 供應量。

特斯拉似乎正加入不斷擴大的 AI 相關 SCA 客戶名單。根據 TrendForce，這份名單還包括通用汽車、福特汽車及 Anthropic。

美光目前尚未公開證實與特斯拉相關協議的具體條件、期限或供應量，因此仍不清楚這項安排是否屬於正式的多年期 SCA，或只是期限較短的供應承諾。

從更廣泛背景來看，這項供應合作對兩家公司都有重要的策略意義。

特斯拉目前正處於新一輪資本支出周期。馬斯克表示，公司的投資重點包括 AI 運算、Optimus 人形機器人、Robotaxi 車隊及半導體製造，而這些領域都需要大量使用記憶體晶片。

馬斯克在會議中也使用了與蘋果執行長庫克 (Tim Cook) 描述記憶體短缺時類似的說法，稱這是：「我所見過任何東西中最大幅度的價格上漲。」

這樣的描述顯示，記憶體短缺並非只是暫時性的採購問題，而是可能限制特斯拉擴張時程的系統性瓶頸。

馬斯克也直接談到特斯拉更廣泛的支出計畫，「今年是資本支出極為龐大的一年，但我有信心，我們投資的所有項目都將帶來驚人回報。這可能會是我們有史以來資本支出報酬率最高的一次。」