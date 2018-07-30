生技醫療產業打頭陣 櫃買業績發表會8月9日起連辦八場

櫃買中心配合第 2 季上櫃公司財務報告陸續公告，將自 8 月 9 日起辦理 8 場「櫃買市場業績發表會」，共邀請 24 家上櫃公司參與，第一場由生技醫療產業領軍，邀請嬰幼兒及成人營養保健製造廠友華 (4120)，整合幹細胞上、中、下游產業鏈的訊聯生技(1784)，及專注發展高門檻特殊技術及特色製藥廠健喬信元(4114) 等 3 家公司進行簡報。 櫃買中心 8 月 9 日起將辦理 8 場「櫃買市場業績發表會」，日期分別為 8 月 9、10、17、21、23、27、28、31 日，各場主題依序為「生技醫療(一)」、「智慧科技」、「富櫃 50」、「樂活民生」、「文化創意」、「車用零組件」、「櫃買特色」及「生技醫療(二)」等，共邀請 24 家上櫃公司參與。



生技醫療產業係櫃買市場之重要群聚特色產業，目前國內上櫃生技醫療類計有 86 家，市值約近 5,713 億元，占上櫃總市值約 17%。8 月 9 日先由生技醫療產業登場，邀請嬰幼兒營養保健及成人營養保健製造大廠友華，成功整合幹細胞上、中、下游產業鏈的訊聯生技，及專注發展高門檻特殊技術及特色製藥廠健喬信元等 3 家公司進行簡報。



8 月 10 日繼續推出智慧科技相關產業，與會的公司包括國內鋰電池模組製造業龍頭新普 (6121)、縮時攝影機大廠邑錡 (7402)，以及生產高階網路攝影機之安控設備廠欣普羅 (6560)。



8 月 17 日起則陸續安排富櫃 50、樂活民生、文化創意、車用零組件、櫃買特色及生技醫療 (二) 等六場特色主題之業績發表會，各場分別邀請環球晶 (6488)、金可 - KY(8406)、台半(5425)；德麥(1264)、全家(5903)、數字(5287)；三貝德(8489)、霹靂(8450)、華研音樂(8446)；恒耀(8349)、朋程(8255)、至興(4535)；台名(5878)、岱稜(3303)、芮特 - KY(6514)；太醫(4126)、寶島科(5312)、聯合骨科(4129) 等 18 家上櫃公司參加。

