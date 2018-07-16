〈訊聯拓業務動能〉幹細胞業務年增7成 上半年每股純益上看0.5元

訊聯 (1784-TW) 幹細胞儲存業務營收，今年至 6 月已年增 7 成，總經理劉天來指出，訊聯新商業推廣模式逐步見效，營收有望持續帶動獲利，今年第 1 季稅後純益 941.8 萬元、每股純益 0.19 元，一季就較去年全年虧損大幅改善，法人估，上半年每股純益將上看 0.5 元，也將優於去年同期 - 0.09 元。

訊聯 6 月營收為 6346 萬元，月減 7.17%，年增 6.68%，單月營收寫下歷史同期次高，第 2 季營收為 1.89 億元，季增 1.26%、年增 15.22%，上半年營收為 3.76 億元，年增 13.06%，第 2 季及上半年營收寫下歷史同期新高。

總經理劉天來指出，非侵入性檢查可在孕婦懷孕 12 週時就接觸孕婦，搭配幹細胞儲存新商業模式，自去年起開始醞釀，今年迄今相關業務營收已年增 7 成。

訊聯今年第 1 季稅後純益 941.8 萬元、每股純益 0.19 元，較去年全年虧損大幅改善，去年每股虧損 0.13 元，法人表示，受惠幹細胞業務成長，今年上半年每股純益上看 0.5 元。

訊聯自 2000 年起成立臍帶血銀行，今 (16) 日宣佈，擬與旗下創源生技 (4160-TW) 8 月推出全基因資訊銀行，可為客戶留下個人基因大數據，不僅減少費用，報告產出時間也大幅減至 2 周以內。

訊聯指出，全基因資訊銀行，透過一次檢測就可供消費者多次使用，未來將能繼續累積醫療大數據資料庫，幫助消費者建構自己的全基因身分證。

從原本的幹細胞檢驗以及儲存業務外，訊聯今日同步發表第二代生醫產品 Cytokine ，讓肌膚自行隔絕外在的紫外線、空污及 PM 2.5 等污染物質，期待多觸角經營，能為營運再添動能。